Eleonora Giorgi, la droga e la chirurgia/ “Imparate a volervi bene”

Oggi è una mamma e una nonna felice (da poco è nato Gabriele, figlio del suo Paolo), oltre che un’attrice che può vantare una carriera ricca di soddisfazioni. Forse non tutti lo ricordano, ma nel passato Eleonora Giorgi ha vissuto momenti decisamente difficili nel suo privato, che l’hanno portata a diventare dipendente dalla droga in una fase della sua vita in cui era arrivata a soffrire di depressione. Il sostegno delle persone care si è però rivelato determinante per superare i problemi.

Un’artista come lei, però, sa bene anche come possa essere facile subire critiche per la sua immagine proprio perché si è inevitabilmente sotto l’occhio del ciclone da parte di curiosi e addetti ai lavori. Una situazione che lei ha dovuto affrontare recentemente da parte di ch l’ha accusata di non accettare il tempo che passa dopo essersi sottoposta a un lifting.

Eleonora Giorgi e le critiche per la dipendenza dalla droga e la chirurgia estetica

Eleonora si è ritrovata a essere dipendente dalla droga quasi senza accorgersi, convinta che quella le potesse permettere di dimenticare il dolore che provava da ragazza: “Mi passano la pipa – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ –, io la fumo e c’era l’oppio, il babbo dell’eroina, ho dormito meravigliosamente, pensavo di aver trovato una medicina. Io ero disciplinata nell’uccidermi, non volevo più vivere, se ci ripenso si che piango, la consideravo una medicina che sospende dalla vita. Le prime volte che la prendi provi un senso glorioso dl rilassamento, vomiti l’anima ma non ti accorgi, era mostruoso, l’eroina ti porta a contemplare la passione per nulla. L’eroina non è sballo, è morte e i ragazzi andrebbero tutti aiuti. La sola maniera di smettere è cambiare. L’eroina è più droga delle altre: non ci cascate ragazzi, imparate a volervi bene”.

L’attrice ha però sempre voluto avere un rapporto trasparente con i suoi fan ed è per questo che non ha esitato ad ammettere di essersi sottoposta a un lifting. Lei però ha risposto prontamente alle critiche per questa scelta: “Nel momento in cui mi son vista impressionante mi sono rifatta la faccia – ha raccontato l’ex moglie di Massimo Ciavarro a ‘Oggi’ -. “Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive… non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante perché il mio viso aveva acquistato una gravità che non c’entrava niente con il mio animo, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”.



