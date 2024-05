ELEONORA GIORGI MALATTIA: COME STA L’ATTRICE?/ “Dopo operazione per il tumore farò la chemio e poi capirò”

Malattia Eleonora Giorgi, come sta? Da quando l’attrice ha annunciato di avere un tumore al pancreas ha informato costantemente tutti coloro che la seguono sulle sue condizioni di salute sia sui social che ospite nei vari salotti televisivi. E nel pomeriggio di oggi Eleonora Giorgi è ritornata ospite da Silvia Toffanin, in collegamento, per rivelare come sta: “Lunedì inizierò un altro ciclo di chemio per scongiurare rischi dall’eventuale diffusione di cellule cancerose. E’ un cammino durissimo, come sanno tutti coloro che sono malati. Tra due mesi finirò la chemio, capirò che cosa sarò”

E subito dopo ha spiegato di essersi sotto posta ad un delicato intervento di recente: “L’operazione non era dall’esito scontato, c’era un alto tasso di rischio. E’ andata bene, sono passati 43 giorni dall’intervento. Non sento più dolore, ma è cambiato il sistema digestivo. Devo mangiare cose che non disturbino il pancreas. Certo, sono fragile. Ci sono cali di energia, ma posso solo ringraziare i medici.” (Agg. di Liliana Morreale)

Eleonora Giorgi e la lotta contro il tumore al pancreas: come sta?

La vita di Eleonora Giorgi è stata di recente scombussolata dalla notizia tanto inattesa quanto traumatica; all’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas, una battaglia che certamente non avrebbe voluto mettere in conto. Nella sua lunga carriera si è sempre messa in evidenza per voglia di fare e determinazioni; valori che sicuramente starà mettendo in campo anche in questa nuova sfida alle prese con la malattia.

Ma come sta oggi Eleonora Giorgi? Le cure per la malattia procedono nel migliore dei modi e, in una recente intervista per Gente – riportata da Tgcom 24 – l’attrice ha raccontato di essere prossima ad iniziare un nuovo ciclo di chemioterapia dopo l’operazione effettuata alcune settimane fa. “Riprenderò a fare la chemioterapia. Inizio il 13 maggio e terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia”.

Sempre nell’intervista rilasciata al magazine, Eleonora Giorgi ha offerto ulteriori considerazioni sulla malattia – tumore al pancreas – spiegando proprio come a dispetto di una condizione non proprio ottimale non abbia mai perso la forza d’animo. “Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio. Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli…”.

Eleonora Giorgi non sta arretrando di un centimetro rispetto al calvario della malattia ma, nei primi tempi – come raccontato nell’intervista per Gente – la notizia del tumore al pancreas aveva messo a dura prova il suo umore. “All’inizio non volevo farmi operare, pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti; senza calvari terapeutici. Non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere”.

