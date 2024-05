Eleonora Giorgi: “La notizia del tumore? I miei figli mi hanno guardata…”/ “Il mio ex marito è corso da me”

La vita ha riservato di recente una sfida decisamente indesiderata per Eleonora Giorgi; il calvario di una malattia che con grinta e tanta voglia di vivere sta affrontando nel suo quotidiano attorniata dagli affetti più cari. L’attrice ha raccontato alcune settimane fa di aver scoperto di essere affetta da un tumore al pancreas e di essere alle prese con le cure di rito sperando di riuscire presto a vincere questa battaglia personale.

In una recente intervista – come riporta Leggo – Eleonora Giorgi ha raccontato come i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno reagito alla notizia della diagnosi di tumore al pancreas. “Il grande amore della vita di una donna è il figlio maschio e il dolore inconfessabile della donna madre è la sua andata via di casa, con le femmine è diverso, so che non vanno via mai… Per questo, anche se sembra assurdo dirlo, in questa vicenda del tumore ho pensato: ‘Pensa che fortuna, improvvisamente i miei due figli maschi sono tornati al nido, con accanto due compagne straordinarie’…”

Intervistata da La Stampa, Eleonora Giorgi ha raccontato: Quando mi hanno dato la notizia ho pensato che alla mia età ci potesse stare; i miei figli invece non l’hanno presa così. Mi hanno guardato malissimo, ho capito che avevo detto una cosa orribile”. L’attrice, dopo aver raccontato della reazione dei suoi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro alla notizia della malattia, ha aggiunto: “Ho deciso che lotterò fino in fondo, almeno fino a quando il mio nipotino potrà guardarmi senza spaventarsi”.

Sempre nell’intervista per il quotidiano – come riporta Leggo – Eleonora Giorgi è entrata nel dettaglio anche della reazione del suo ex marito, Massimo Ciavarro, a proposito della malattia a lei diagnosticata. “E’ successo che lui, uomo basico e molto riservato, ha deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me per dare il cambio ai ragazzi”. L’attrice ha dunque concluso: “Dopo anni di silenzio, questo ex marito mi dimostra un amore profondo”.

