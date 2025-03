Andrea De Carlo, l’ultimo grande compagno di Eleonora Giorgi, è stato intervistato stamane in collegamento da Storie Italiane, in diretta su Rai Uno: “Grazie per ricordare Eleonora Giorgia con una molteplicità di voci, – le prime parole dello scrittore parlando con Eleonora Daniele – credo sia importante”. Quindi ha descritto la sua ex compagna di vita: “Era una donna sorprendente per molti versi, aveva una intelligenza acuta, critica, sulla società, i rapporti fra i sessi, aveva una visione tutt’altro che convenzionale. Aveva una vita estremamente variegata, fatta di fasi molto diverse, ha avuto una fase molto ribelle negli anni ’70, frequentava un ambiente alternativo romano di artisti, poi è diventata una presenza per molti attraverso le commedie fatte negli anni ’80, quella che oggi viene ricordata di più dalle persone. Quando l’ho conosciuta si era ritirata dalle scene, viveva in campagna, e aveva fatto scelte radicali e difficili, ed era una intellettuale a modo suo, cosa che non mi aspettavo. Aveva fatto un sacco di letture complesse ed interessanti, leggeva il mondo e lo analizzava, in contrasto con una versione forse un po’ superficiale che avevano di lei, era molto di più”.

I due si sono conosciuti mentre Andrea De Carlo stava lavorando: “Ad una presentazione di un mio libro. Io sapevo poco di lei, avevo letto qualcosa di lei e avevo visto un suo film, ma avevo visto questa presenza in libreria, molto intensa, attenta e particolare, ed è cominciato da lì, dai libri. Lei era una persona che leggeva molto e con molta intensità ed è stata presente anche nella scrittura di alcuni miei romanzi e in un uno l’ho anche rappresentata “Di noi tre”, con il titolo che ha scelto da lei e c’era un personaggio femminile chiaramente ispirato a lei”.

ELEONORA GIORGI, LE PAROLE DI ANDREA DE CARLO: “CI SIAMO INCONTRATI…”

E ancora. “Noi ci siamo incontrati un periodo molto complicato delle nostre vite, avevamo figli molto giovani, eravamo irrequieti e chiedevamo molto, non è stata una relazione semplice perchè Eleonora Giorgi non era una persona semplice, era una persona anche per certi versi sola, aveva avuto una infanzia molto difficile, sua mamma ad un certo punto aveva scoperto che il marito la tradiva e aveva altri figli e questo aveva sconvolto la famiglia”.

Andrea De Carlo ricorda le prime commedie di Eleonora Giorgi: “Era molto utilizzata come un oggetto, aveva vissuto questa cosa con disinvoltura ma era vulnerabile, sentivo questa natura dolente in lei, c’era questa sofferenza esistenziale, tutt’altro che l’immagine leggera che lei aveva proiettato a lungo”. Cosa le mancherà? “Questo spirito e questa incoscienza. Lei il pudore non lo aveva mai conosciuto, la sua vita è sempre stata esposta, e c’era tantissima gente che la seguiva, la considerava una di famiglia, e la sua memoria rimane, lo si vede nel dispiacere vero che in questi giorni moltissime persone stanno manifestando”.

ELEONORA GIORGI, LE PAROLE DI ANDREA DE CARLO: “CON LE ALTRE DONNE…”

I due ad un certo punto si sono lasciati ma sono rimasti sempre legati: “Ci sono rapporti che vanno al di là della durata di una storia d’amore e che rimangono come presenze e se dovessi ricordare una immagine di lei non è una degli ultimi tempi, ma una mattina in cui eravamo usciti a cavallo in un giorno ventoso, lei era caduta dal cavallo, mi ero precipitata perchè pensavo si fosse fatta male, e invece l’ho vista rimbalzare, e in un attimo era in piedi ed era in sella di nuovo, credo che rappresenti bene la sua capacità di resistere alla forza della vita e di rimbalzare con la sua energia”.

Sul rapporto con le donne: “Lei era molto generosa con i colleghi, non vedeva gli altri come rivali, ma non era sempre reciproco questo atteggiamento e aveva sofferto nel vedere competitività e gelosia. Lei aveva un senso di legame con le persone che facevano il suo stesso lavoro, è un mondo molto difficile, spietato e apparenza, lei aveva un aspetto teatrale, aveva una rappresentazione di se ma sotto di quella c’era uno spirito molto vivo e tutt’altro che superficiale. Era molto acuta nell’osservare le dinamiche e aveva un autentico affetto per chi era parte del suo pubblico, l’ho visto in tante occasioni, c’era un autentica vocazione a fare da specchio a chi la guardava”, ha concluso. Paola Comin, che era molto vicina ad Eleonora Giorgi, ricorda: “E’ stato un periodo molto bello quello di Eleonora con Andrea. Lei era una donna che non usciva se non era a posto, molto perfettina, era una donna perfetta”.