Eleonora Giorgi, madre Paolo Ciavarro/ L’insegnamento al figlio viene dal passato

Eleonora Giorgi ha lasciato il testimone al figlio Paolo Ciavarro, che vedremo come concorrente del Gf Vip 4. “E da adesso ti vedrò solo in tv, vai Paolo”, scrive su Instagram, pubblicando l’ultima foto insieme. Clicca qui per guardare il post di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. A distanza di un solo anno dalla sua partecipazione nel reality, l’attrice si ritrova ora a fare i conti con le parti invertite. Il percorso del figlio sarà simile al suo oppure del tutto diverso? “Il mio pensiero va a Paolo. Chissà come sta, chiuso lì nell’albergo. Due giorni da solo… e comunque domani sera entrerà nella Casa del Grande Fratello e io oggi rinizio la scuola, l’accademia artistica”, dice ancora Eleonora nelle Storie di Instagram. Su Dipiù, l’attrice ha svelato invece che il suo Capodanno più bello si riferisce ad un particolare episodio dell’infanzia del figlio: “Il mio Capodanno speciale è anche quello più intimo. Vivevo in campagna ed ero ancora sposata con Massimo Ciavarro. Ricordo che abbiamo passato quella serata facendo il bagnetto a nostro figlio Paolo, che aveva un anno”.

Eleonora Giorgi, madre Paolo Ciavarro: un sostegno da vicino

Eleonora Giorgi vorrà di sicuro andare a sostenere il figlio Paolo Ciavarro da vicino, magari facendo una piccola incursione nella Casa del Gf Vip 4. Durante la sua partecipazione, l’attrice dopo tutto ha potuto incontrare proprio il ragazzo in un momento particolare del suo percorso nel reality. Mentre all’esterno il pubblico si divideva di fronte alla sua innocente infatuazione per Stefano Sala, Paolo non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla madre, decidendo di supportarla a spada tratta. Ecco perchè, complice la produzione, è stata organizzata una cenetta a lume di candela fra l’attrice e il modello, dove poi Eleonora ha incontrato a sorpresa il figlio. Clicca qui per guardare il video di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. Questo però non ha impedito al ragazzo di preoccuparsi quando sono emersi i primi rumors riguardo alla possibilità che la Giorgi punti alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Voci di corridoio tra l’altro sempre più insistenti proprio per via della partecipazione di Paolo nel reality di Alfonso Signorini.

L’incoraggiamento al figlio

E da adesso ti vedrò solo in tv, vai Paolooooo❤️❤️❤️!!!! @paolociavarro @grandefratellotv





