Eleonora Giorgi malattia: “Tumore devastante e crudele, ora camminare è molto difficile”

Non ci sono buone notizie per Eleonora Giorgi e le cure contro la sua malattia, un tumore al pancreas particolarmente aggressivo che sembra non lasciarle scampo. Dopo le dichiarazioni allarmante del figlio Andrea Rizzoli, ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 1 febbraio, nelle scorse ore Eleonora è intervenuta nella trasmissione radiofonica I Lunatici condotta da Roberto Arduini ed Andrea Ciancio, rivelando che purtroppo il tumore si è esteso. Non riesce più a camminare bene e, nonostante la ricerca faccia passi da gigante e si stia sperimentando una nuova cura, i medici non sono fiduciosi.

Nella dettaglio, Eleonora Giorgi malattia ha innanzitutto rivelato come sta: “Sto con una sensazione non bella, sono avanzata in una malattia, aspetto un miracolo, perché purtroppo le metastasi avanzano.” E poi ha ammesso: “Sembrerebbe che io non abbia molte possibilità, ma sono speranzosa, fiduciosa, potrebbe anche avvenire un miracolo. Penso di perdere i figli e il nipotino. Non fatevi mangiare da ansie inutili, prendete il bello di ogni giornata”. Ed infine ha fatto una confessione toccante, rivelando che il suo principale rimpianto sono le lunghe camminate al parco che adesso le è difficile fare: “Camminare ora è molto difficile, dopo dieci passi mi ci vuole la seggiolina a rotelle.”

Eleonora Giorgi malattia: “Parlare del tumore mi aiuta e molte cose sembrano superflue”

Parlare della sua malattia, del tumore al pancreas che l’ha colpita un anno fa, aiuta molto Eleonora Giorgi la cui più grande paura è quella di non rivedere più i figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ospite oggi a Verissimo, e l’adorato nipotino Gabriel. Il suo tipo di cancro è particolarmente devastante e crudele perché difficile da aggredire e si è disseminato ovunque tuttavia la speranza è l’ultima a morire e lei continua ad essere fiduciosa e sperare in un miracolo. Nel frattempo non da più peso alle cose inutili o di poco conto, invidie, gelosie e cavolate che fanno sprecare tempo ed energie. Ed infine ha voluto ringraziare che tutti coloro che anche con un semplice messaggio di affetto e vicinanza.