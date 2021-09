Eleonora Giorgi: “Massimo Ciavarro? Nessuna telefonata”/ “Diventeremo nonni e…”

Eleonora Giorgi, tra pochi mesi, diventerà nonna per la prima volta. L’attrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, parla della gravidanza di Clizia Incorvaia che aspetta un bambino dal figlio Paolo Ciavarro esprimendo tutta la sua gioia per la notizia. «Non vedo l’ora di avere questo bebè tra le braccia», racconta la futura nonna Eleonora Giorgi. «Sono quindici anni che spero di avere un nipotino», aggiunge, «ma pensavo che sarebbe arrivato da mio figlio Andrea, che ha superato gli “anta”», dice ancora.

La notizia dell’arrivo del primo figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip ha riempito di gioia il cuore di Eleonora Giorgi che, pensando al suo ruolo di nonna, racconta: «Non sappiamo ancora se il bebè di Paolo e Clizia sarà maschio o femmina. Io però mi sentirei più a mio agio con un maschietto, perché sono mamma e zia di maschi. E poi nella mia famiglia non nasce una femmina dal 1956!».

Eleonora Giorgi condividerà l’emozione di diventare nonna con Massimo Ciavarro. Dopo la fine della loro storia d’amore, coronata dalla nascita del figlio Paolo, i due sono rimasti in buoni rapporti. Tra qualche mese stringeranno tra le braccia il primo nipotino, ma per ora, i futuri nonni non hanno ancora parlato dell’emozione che è già grandissima.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”, dice la Giorgi che è pronta a tuffarsi totalmente nel ruolo di nonna.

