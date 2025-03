Eleonora Giorgi è morta oggi 3 marzo 2025 a 71 anni. L’attrice vanta una carriera ricca di premi ed esperienze incredibili nel mondo del cinema, e oltre alla sua incredibile bellezza è ricordata per la sua eleganza, il suo portamento e contegno sempre presenti in ogni occasione, anche nella malattia che l’ha portata via per sempre. Dopo la notizia della sua scomparsa trapelano le notizie sulle sue ultime parole prima di morire e il pensiero di Eleonora Giorgi non poteva che essere rivolto al suo adorato nipotino Gabriele.

“Dite a mio nipote che sono diventata un angelo“, ha detto l’attrice ai suoi parenti, avvisandoli di cosa avrebbero dovuto dire al bimbo di tre anni appena dopo la sua morte. Sempre attenta al rapporto con la famiglia, adorava il nipote più di qualsiasi altra cosa al mondo e durante la malattia ha fatto di tutto per godere di ogni momento con il piccolo, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il bambino ha portato la luce nella vita dell’attrice, che anche durante la malattia trovava la voglia di vivere anche grazie a lui.

“Non sprecate la vostra vita. Capisco quante cavolate facciamo sciupando il nostro tempo dietro ansie inutili, gelosie, frustrazioni…“. Queste sono state le sue ultime parole pubbliche, che senza dubbio rispecchiano la sua filosofia di vita che ha sempre portato avanti con indipendenza e determinazione sin dagli anni d’oro della sua carriera. “Ringrazio gli uomini che ho amato e i miei figli“, ha detto mentre si trovava nella casa di cura dove era sottoposta alla terapia del dolore per far fronte alla sofferenza data dal cancro al pancreas.

“Sono piena d’amore, sono piena di un senso di empatia“, diceva a Rai Radio 2, “Aspetto un miracolo, le metastasi avanzano ma tutto questo mi mette in una condizione eccezionale perchè il mio cuore e la mia anima si sono allargate ancora di più“. Eleonora Giorgi ha dato a tutti una lezione di consapevolezza, andando incontro alla morte con il sorriso nonostante la vita non sia stata sempre gentile con lei. Anche durante il suo “calvario”, ha sempre voluto raccontare la sua vita con un motto: “Non mi sono mai tirata indietro, ho avuto una vita bellissima“.