Oggi, lunedì 3 marzo, Eleonora Giorgi è scomparsa all’età di 71 anni. Dopo una lunga malattia, raccontata pubblicamente con grande coraggio, l’attrice si è spenta questa mattina nella Clinica Paideia di Roma, tra le braccia dei suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Da diversi giorni, infatti, era ricoverata e sottoposta alla terapia del dolore. La sua scomparsa ha commosso il mondo dello spettacolo e non solo. Tanti personaggi del cinema italiano, da Carlo Verdone a Christian De Sica, le hanno reso omaggio con parole di affetto e stima.

Eleonora Giorgi morta: il dolore di Paolo Ciavarro sui social/ "Gabriele ha un angelo speciale"

Non è mancato, poi, l’ultimo saluto della nuora Clizia Incorvaia, che ha condiviso alcune tenere immagini insieme a lei, accompagnate da un commovente messaggio. Successivamente, però, Clizia ha condiviso sui social una storia ben più dura, nella quale lancia pesanti accuse. Secondo l’ex gieffina, infatti, molte persone oggi si sarebbero espresse pubblicamente per salutare la suocera, nonostante l’abbiano sempre ignorata quando era in vita. Un atteggiamento che avrebbe profondamente ferito Clizia, indignata di fronte a quella che considera pura ipocrisia, finalizzata solo a ottenere like sui social.

Eleonora Giorgi, rapporto con Celentano: insieme in sala di doppiaggio/ “Era simpatico, ironico e cavaliere"

Clizia Incorvaia si sfoga sui social dopo la morte di Eleonora Giorgi: le dure accuse

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai quando era in vita. L’amore, la stima e il rispetto sono fatti, non sono parole. Solo per consenso, pubblico e like? Si”, ha scritto Clizia Incorvaia nelle sue storie Instagram poche ore dopo la morte di Eleonora Giorgi. Dopodiché, si è rivolta proprio alla suocera, scrivendo: “La dura verità, Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai, lo so. Ti amo”. Insomma, delle parole forti, che non sono certamente passate inosservate.

Eleonora Giorgi morta, prime parole dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli/ "Il suo sorriso sarà..."

Clizia non ha voluto fare direttamente nomi, dunque non è chiaro a chi si stesse riferendo. Ma, a quanto pare, secondo lei, alcune persone avrebbero addirittura sfruttato un evento così delicato solo per ottenere consensi da parte del pubblico. Per ora, il marito Paolo Ciavarro non si è espresso a riguardo. Il volto di Forum ha solamente condiviso un post di addio alla mamma, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. L’ultimo addio ad Eleonora si terrà mercoledì 5 marzo 2024 nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma, alle ore 16.