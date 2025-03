Eleonora Giorgi: il dolore del figlio Paolo Ciavarro

Non è un momento facile per Paolo Ciavarro che, insieme al fratello Andrea, ha stretto tra le braccia mamma Eleonora Giorgi nei suoi ultimi minuti di vita. Sono stati mesi difficili in cui Eleonora Giorgi ha combattuto la sua battaglia con l’amore e il supporto della sua famiglia, in primis i figli che non l’hanno mai lasciata sola tenendole la mano durante la chemioterapia. Insieme, le hanno regalato anche la gioia più grande, quella di accompagnarli all’altare prima che la malattia prendesse il sopravvento.

Per amore dei figli, la Giorgi non si era mai arresa, combattendo la sua battaglia con forza e con il sorriso per trasmettere loro speranza e fiducia. Oggi, nel giorno della sua scomparsa, Paolo si è mostrato in lacrime davanti alle telecamere lasciando al fratello Andrea le prima dichiarazioni sulla morte della mamma. Sui social, poi, ha dedicato un dolce post all’adorata mamma.

Le parole di Paolo Ciavarro per mamma Eleonora Giorgi

Dopo aver ringraziato i fan per l’immenso affetto che stanno dimostrando a lui e alla sua famiglia nel giorno della morte di mamma Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro ha affidato a Instagram un toccante ricordo della madre. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui lui, ancora bambino, posa accanto ad una bellissima e sorridente mamma Eleonora. “Ciao mami. Da oggi Gabri ha un angelo speciale”, ha scritto Paolo Ciavarro.

Gabri ovvero Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è stato il faro di Eleonora Giorgi negli ultimi anni. Nonostante la malattia, ha continuato a fare la nonna trascorrendo con il nipotino tutto il tempo che aveva a disposizione provando a godersi ogni istante.

