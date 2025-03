Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro e Andrea De Carlo: chi sono gli ex compagni, fidanzati e mariti di Eleonora Giorgi morta oggi

“Non ho mai avuto cotte, ma solo veri fidanzati”. Così Eleonora Giorgi morta oggi 3 marzo 2025, sintetizzava in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nel 2020 le storie d’amore che hanno animato la sua vita. Da Angelo Rizzoli ad Andrea De Carlo, passando per Massimo Ciavarro: tutti gli ex fidanzati le hanno lasciato qualcosa. Massimo e Angelo, due splendidi figli che sono rispettivamente Paolo e Andrea.

Lamberto Giorgi, chi è il fratello di Eleonora Giorgi/ Considerato "il Totti delle tv romane" perché...

“Quando una donna è un’attrice e diventa una star a 20 anni, cerca una persona forte al suo fianco. Ero una cosiddetta femmina alfa e allora cercavo il maschio alfa. Ho sempre avuto il bisogno di un uomo vero al mio fianco”, il racconto della showgirl e attrice di Borotalco. Il primo vero grande amore di Eleonora Giorgi è stato il primo marito Angelo Rizzoli. I due si incontrarono sul finire degli anni ’70 e nel 1979 si sono sposati. Nel 1980 è nato il loro primo ed unico figlio Andrea. Tuttavia le cose si incrinarono dopo pochi anni di matrimonio, anche in seguito alle questioni giudiziarie dell’editore. Il divorzio arrivò a metà anni ottanta, quando il figlio Andrea era ancora un bambino piccolo.

Eleonora Giorgi, chi erano i genitori/ Le origini e l'infanzia: "Mia madre Maria Roma era un po' matta"

Eleonora Giorgi, chi sono gli ex compagni più importanti? “Conobbi tardi Andrea De Carlo, ma…”

La relazione che ha fatto sognare il grande pubblico, tuttavia, è quella con Massimo Ciavarro. Grazie alla pellicola Sapore di mare 2 conquistarono l’affetto e le simpatie di milioni di persone che sognavano di vederli insieme già all’epoca. Detto, fatto. Tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi scoppiò una passione incontenibile, che portò alla nascita del figlio Paolo, nel 1991 ed al matrimonio nel 1993 ma anche questa volta la relazione non durò. I due però sono rimasti in ottimi rapporti tanto che l’attore è stato molto vicino ad Eleonora Giorgi durante la sua malattia.

Paolo Ciavarro, chi è figlio Eleonora Giorgi/ Il dramma della malattia di mamma: "Fu fulmine a ciel sereno"

Tra le altre storie importanti, sicuramente meritevoli di menzione, c’è quella con lo scrittore Andrea De Carlo, con cui Eleonora è rimasta fino 2007. “C’era una complicità intellettuale totale tra noi. Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni e costruire una di quelle storie in cui prendi e parti, vai, scopri… Invece l’ho incontrato troppo tardi, dopo due divorzi, due figli”, ha raccontato la Giorgi. Non è chiaro perché tra i due sia finita, ma certamente l’attrice e il romanziere hanno vissuto una storia autentica e molto intensa. Eleonora Giorgi, morta oggi all’età di soli 71 anni per le complicazioni di un tumore al pancreas, sulla sua vita anche sentimentale in una recente intervista aveva rivelato: “Tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore.”