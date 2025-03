Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro con le lacrime agli occhi davanti alla camera ardente: “Rimarrà sempre con noi”

Parlano per la prima volta i figli di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. I due sono usciti dalla clinica per salutare i giornalisti e aggiornarli sulla data dei funerali. Con un viso visibilmente provato dal dolore, i ragazzi hanno spiegato che l’ultimo saluto all’attrice si terrà mercoledì 5 marzo 2025 (qui tutte le informazioni sul funerale di Eleonora Giorgi). “Questo momento è tutto nostro“, ha detto Andrea Rizzoli riferendosi alla mamma e desideroso di privacy in questo momento difficile.

“Sarà mercoledì alle 16 nella Chiesa degli Artisti“, ha detto Andrea Rizzoli sul funerale di Eleonora Giorgi. Poi ha continuato: “Ringraziamo ancora tutti per le manifestazioni di affetto e l’attenzione, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì“. Un giornalista chiede se l’attrice li ha voluti tutti uniti fino all’ultimo, e lui risponde: “Sì, mamma ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso ispirando a fare gli altri sempre lo stesso“. Paolo Ciavarro, con le lacrime agli occhi confessa: “Il sorriso di mamma rimarrà sempre per tutta la vita“. A quanto sembra, per ora i figli non se la sentono di dire altro, raccolti nel dolore per la perdita di questa donna speciale.