Eleonora Giorgi/ “Paolo Ciavarro sarà sconvolto quando uscirà, il bacio con Clizia..”

Eleonora Giorgi è pronta a riabbracciare il suo piccolo Paolo Ciavarro, il ragazzo dagli occhi azzurri che ha saputo essere educato e divertente allo stesso tempo e mai sopra le righe in questo Grande Fratello Vip 2020 ergendosi alla sua parte pura e buona. Il reality show di Canale5 chiuderà i battenti questa sera facendo il nome del vincitore di questa edizione ed Eleonora Giorgi è convinta che, comunque vadano le cose, il figlio abbia già vinto e non aspetta altro che riabbracciarlo. L’attrice ha scritto una lunga lettera a Chi proprio per elogiare il figlio in questo percorso, raccontandone la sua storia da quando bambino la seguiva al supermercato, fino alla sua esperienza nella casa che ha vissuto alti e bassi soprattutto per via dell’amicizia che ha trovato a Cinecittà, in Andrea Montovoli, e l’amore di Clizia Incorvaia. Entrambi sono usciti il mese scorso lasciando Paolo da solo pronto a rimboccarsi le maniche andando avanti nel percorso che si concluderà questa sera.

LA LETTERA DI ELEONORA GIORGI AL FIGLIO PAOLO CIAVARRO SU CLIZIA E…

In particolare, Eleonora Giorgi, ricordando alcuni momenti clou, scrive: “Il tuo bacio con Clizia mi ha fatto emozionare fino alle lacrime… sembrava la scena di un film. Ma a me pareva di violare così tanto la tua intimità che ho distolto gli occhi. Il pubblico però mi ha scritto e mi ha travolta di messaggi e non sai quante donne di ogni età mi hanno confessato di aver sempre sognato, invano, un bacio come il vostro, romantico, intenso e appassionato”. Alla fine la Giorgi conclude felice di poter riveder presto il suo bambino ma preoccupata che quello che troverà fuori potrebbe stravolgerlo: “Non sarà semplice per te fronteggiare di colpo una realtà esterna tanto mutata, faticosa e preoccupante ma sono certa che l’affronterai con la sua consueta, riflessiva e forte pazienza. Non vedo l’ora di rivederti e di averti di nuovo accanto a me…“. Come finirà questa sera per Eleonora Giorgi e il suo Paolino?



