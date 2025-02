Il ricovero necessario, il degenerare di una malattia tremenda che purtroppo la attanaglia da tempo; Eleonora Giorgi prosegue il suo tortuoso percorso di cura tenendosi ancora alla vita con un’energia incredibile, uno spirito che trascende il calvario e che si alimenta con l’affetto delle persone a lei care che nemmeno per un secondo in questo periodo l’hanno lasciata sola. Intervistata dal Corriere della Sera, con ammirevole e toccante presa di coscienza l’attrice non ha fatto segreto delle sue condizioni: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di 10 passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone…”.

Toccano il cuore le parole di Eleonora Giorgi, soprattutto immaginando il sorriso che sempre l’accompagna anche nel parlare del doloroso calvario della malattia. “Ho un’ampolla al collo con l’ossigeno; mi tengono in vita perchè tutto succeda il più tardi possibile…”. Non si perde d’animo però l’attrice, consapevole del suo stato ma senza escludere la voglia di vivere ogni giorno nel pieno delle sue energie possibili: “Non sono spaventata, ho molta più paura di vivere perchè la vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in maniera diversa”.

La voglia di vivere in un momento così difficile trasuda tra le parole di Eleonora Giorgi – riportate da Il Fatto Quotidiano – rilasciate al Corriere della Sera. “Ogni giorno uso il fard e porto il cappellino… Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa”. Consapevole di tutto, l’attrice non esclude la potenza della fede e la possibilità che qualcosa di miracoloso possa sovvertire questo momento delicato dettato dalla malattia, un terribile tumore al pancreas. “…In fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo; se succederà correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni”. C’è sempre quel tocco di ironia tra le parole di Eleonora Giorgi, anche in un argomento così toccante e delicato; fan e affetti non possono che auspicare con lei che questa battaglia la veda quanto prima vittoriosa.