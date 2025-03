Eleonora Giorgi e la petizione per la strada di Borotalco

Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo, è stata un’icona del cinema italiano per la sua bellezza e la capacità di calarsi perfettamente nei personaggi che interpretava. Sono stati tanti i ruoli che le hanno permesso di conquistare il cuore del pubblico, ma uno dei più importanti è sicuramente quello di Nadia, la protagonista femminile di Borotalco, il film che Carlo Verdone ha descritto come il più importante perché ha dato una svolta alla sua carriera.

Sono tanti i luoghi che hanno fatto da sfondo al film, ma tra tutti, c’è una strada che in tanti vorrebbero fosse dedicata proprio alla Giorgi. Si tratta della famosa strada del quadrante sud di Roma in cui Manuel Fantoni (Carlo Verdone, ndr) conquista alla fine Nadia Vandelli che ha il volto proprio di Eleonora Giorgi.

Eleonora Giorgi: polemica per la petizione per la strada di Borotalco, ecco perché

La petizione per intitolare la strada ad Eleonora Giorgi sta dividendo i residenti del quartiere di Roma. «Borotalco era il film della nostra infanzia, già da piccoli eravamo orgogliosi che fosse stata girata quella scena in via Cerva, nella nostra via. Penso che sarebbe il giusto omaggio a Eleonora Giorgi dedicarle questa strada», racconta all’Adnkronos Lauri Zoltan. «Questa via si chiama così dal 1972 – raccontano Giorgio e Sabrina che da poco vivono nel quartiere – ed è una delle strade storiche del quartiere. Non sapevamo nulla di questa petizione, ma ci farebbe piacere se cambiasse nome in via Eleonora Giorgi, un nome e una personalità di spicco, la cui morte ci è dispiaciuta tantissimo».

Ci sono, tuttavia, diversi residenti che non nascondono il proprio scetticismo di fronte alla possibilità che la strada cambi nome. «Cambiando nome ci potrebbero essere non pochi problemi per chi conosce questa strada come via Elio Lampridio Cerva. Certo, sarei favorevole, ma pensate che caos!», dice Fulvio Sebastiani. «Quando è uscito Borotalco, io neanche ero nata. Rispetto e ammiro Eleonora Giorgi, ma per me questa è via Cerva», aggiunge Martina.