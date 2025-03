Più volte nel corso della sua carriera Eleonora Giorgi ha parlato degli attori con cui ha condiviso la sua straordinaria professione e tra loro spunta anche Adriano Celentano, del quale aveva detto: “È tra gli uomini più sexy mai conosciuti: simpatico, ironico e molto cavaliere, ci siano divertiti da pazzi“. I due hanno doppiato insieme il film “Mani di Velluto“, che racconta la storia di un ingegnere milanese di nome Guido Quiller, che dopo essersi separato dalla moglie inizia a produrre un dispositivo di successo.

Eleonora Giorgi morta, prime parole dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli/ "Il suo sorriso sarà..."

Si tratta di un vetro anti rapina intitolato “Blindo Glass”, indistruttibile grazie alla sua saliva, l’ingrediente segreto che lo rende così forte. L’ingegnere si innamora di una borseggiatrice, e per amore si trova a diventare uno dei suoi complici appassionandosi nel mettere a segno delle rapine ad hoc. Non solo, si ritrova poi a ridare i soldi di tasca sua alle vittime dei loro colpi. Ad interpretare la ladra Tilli è proprio Eleonora Giorgi, che ancora giovanissima veste i panni di un personaggio assai complesso e interessante.

Funerali Eleonora Giorgi, quando sono? L'ultimo addio mercoledì 5 marzo 2025/ Dove e a che ora

Eleonora Giorgi, il rapporto con Massimo Ranieri, un’amicizia importante

“Era simpatico, ironico e molto cavaliere“, aveva dichiarato Eleonora Giorgi parlando di Adriano Celentano, “Ci siamo divertiti da pazzi. Le sue pause e lentezze sono fantastiche, un tratto che ho riscontrato anche in Pozzetto“. Del resto, nel corso della sua carriera si è divertita tantissimo con grandi del mondo dello spettacolo, ad esempio con Massimo Ranieri, cantante con il quale ha sempre portato avanti un rapporto di profonda amicizia. Importante anche il rapporto con Luca Sabatelli, il quale l’ha seguita artisticamente per creare la sua immagine in televisione e sul grande schermo. In sala di doppiaggio con Adriano Celentano, Eleonora Giorgi aveva espresso gratitudine ed entrambi avevano dichiarato di stimarsi in ambito professionale. Celebre è il video in cui raccontano della loro carriera e dei progetti futuri. Ve lo linkiamo qui sotto.

Eleonora Giorgi, messaggio prima di morire/ "Dite a mio nipote Gabriele che sono diventata un angelo"