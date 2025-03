Si continua a parlare di Eleonora Giorgi i cui funerali sono stati officiati ieri e seguiti in diretta su Rai1 con tanto di inviati che hanno scavato nelle sue ultime ore facendo tutte le domande possibili ai figli e all’ex Massimo Ciavarro. Una delle sue più care amiche, Rita Rusic, che ha avuto modo di parlare a lungo a La vita in diretta, ha anche rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove ha parlato della sfera professionale dell’attrice negli ultimi anni.

“Era amareggiata perché non la facevano lavorare nel cinema”: così si è espressa la produttrice e amica dell’attrice le cui apparizioni nel mondo del grande schermo si sono diradate lungo il corso degli anni. Un vero peccato data la sua intelligenza e la sua sensibilità che ha saputo dimostrare ogni volta che è apparsa sul piccolo schermo come opinionista o come ospite nei vari programmi.

L’Italia è quel Paese dove si sale sempre sul carro dei vincitori, come dice Roberto Benigni, non importa chi siano. Amadeus è stato il re indiscusso del Festival di Sanremo per cinque anni e chiunque si sarebbe venduto l’anima pur di parteciparvi. Da quando Carlo Conti ha preso il suo posto tanti hanno iniziato a sputare nel piatto precedente dove avrebbero voluto mangiare. Perché tirar fuori episodi che non possono essere acclarati dai diretti interessati? Rita Rusic ha fatto sapere che c’è stato un episodio legato al Festival che ha ferito la sua amica Eleonora Giorgi, malata di cancro al pancreas.

E quale sarebbe questo episodio in particolare? In pratica Eleonora Giorgi avrebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston in coppia con l’amica e collega Ornella Muti, ma “dopo una serie di riunioni Eleonora è stata estromessa”, ha fatto sapere la produttrice. Non si sa – se ciò fosse vero – chi abbia deciso di estromettere la figura di Eleonora Giorgi.