Eleonora Giorgi/ “Ringrazio Dio per avermi salvata” (La vita in diretta)

Eleonora Giorgi a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de La vita in diretta. L’attrice ha ripercorso la sua carriera, a partire dall’esordio da “lolita” per scioccare la madre: «Io ho una madre iper-cristiana che ad un certo punto ha iniziato il suo cammino cristiano, a me sembrava che i nostri genitori non si accorgessero più di noi. Il mioe ra un gesto di ribellione: pensavo l’avrebbe sconvolta, ma in realtà non ha mai visto i film». Un’artista dalle mille vite, ma quale vita sta vivendo attualmente? «E’ la mia vita migliore: ho compiuto 66 anni e non pensavo ci sarei arrivata. Mi sono chiesta quante estati ho davanti a me: io ho paura, tenetemi qui e non fatemi andare via (ride, ndr)».

ELEONORA GIORGI A LA VITA IN DIRETTA

Eleonora Giorgi ha poi parlato della sua famiglia, a partire dal rapporto con l’ex marito Massimo Ciavarro: «E’ molto importante: io sono figlia di separati e ci sono passata. Tu puoi fare quello che vuoi, ma ti devi impegnare e sacrificare per tenere tutto in armonia con l’ex marito. Tante volte inghiotti, anche con Ciavarro, ma non ci siamo mai arrabbiati o attaccati per il bene di nostro figlio». Dopo aver rivisto un’intervista con Enzo Biagi, la Giorgi ha ricordato un brutto periodo della sua vita: «Non ho mai nascosto niente di me, essere pubblici significa essere veri – come per il lifting – ho avuto un terribile problema di droga e mi fa tenerezza quella Eleonora. Non ci cascate: per una come me che si salva, nove vanno a fondo. Quanti amici sono morti tra i 20 ed i 30 anni, per questo sono grata a Dio».

