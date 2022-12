Eleonora Giorgi: “Sess* con un ragazzo? Lo farei al buio”/ “Ho corteggiatori giovani”

Eleonora Giorgi confessione hot: “Con un ragazzo giovane lo farei…”

Eleonora Giorgi, attrice molto nota, ha rivelato di essere piena di corteggiatori giovani. L’ex gieffina che nella Casa del Grande Fratello Vip aveva avuto una sbandata per un concorrente più giovane, sfata i pregiudizi sulla differenza di età in amore.

Il primo tabù che Eleonora Giorgi ha deciso di combattere è legato alla sessualità tra un uomo e una donna che si passano molti anni. L’attrice, ai microfoni di Novella 2000, rivela come farebbe l’amore con un ragazzo giovane: “Lo farei a luci spente per dissimu­lare nel buio ciò che di me preferi­rei vedere solo io“. L’ex “vippona” ha poi confermato di avere corteggiatori “fanciulli”: “Ho diversi corteggiatori, quasi esclusivamente fanciulli. Mi è altresì capitato di ricevere attenzioni da al­cuni miei allievi presso l’accademia di recitazione nella quale insegno”.

Eleonora Giorgi ammette: “Ho avuto una storia con un ragazzo di 20 anni”

Senza peli sulla lingua e con la sua solita energia, Eleonora Giorgi si dedica all’apologia dell’amore a tutte le età. Lei stessa, come racconta a Novella 2000, è stata protagonista di una relazione passionale con ragazzo molto più giovane di lei: “Avevo 50 anni, lui qualcosa come 20. Fu l’unica volta. Si parla di tan­to tempo fa“.

Per ora l’attrice si dedica ai suoi figli e al suo dolce nipotino Gabriele, nato dalla relazione del figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia: “Avere tra le braccia un nipotino è un’emozione che sfugge a qualsiasi fantasticheria. Leonardo è un miraco­lo, ha un animo gentile e ogni mio ri­sveglio è allietato dal pensiero che gli rivolgo. L’universo intero potrebbe ri­assumersi nella fiducia che leggo nei suoi occhi. È la vita che si ripete e non c’è replica più prodigiosa”.

