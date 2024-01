Eleonora Giorgi “Sono alla terza chemio, ho un po’ paura”/ “Nozze di Clizia e Paolo? Questo mio conquasso…”

Eleonora Giorgi e la lotta al tumore

Eleonora Giorgi torna a parlare della lotta contro il tumore. Dopo aver svelato la diagnosi, l’attrice ha iniziato la sua battaglia più importante sottoponendosi alla chemioterapia. Alla vigilia della terza chemio, la Giorgia ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram aggiornando i fan sul suo stato di salute. Sempre con il sorriso e con il suo ottimismo, la Giorgia racconta di stare bene pure avendo un po’ di paura per la terzo chemio a cui dovrà sottoporsi.

“Sto molto bene. Domani faccio la terza chemio, sarà forte, ma si lotta. Sono anche un pò spaventata, ma la voglio forte perché voglio assolutamente raggiungere l’obbiettivo di ridurre questo maledetto tumore e potermi operare. Ho un po’ paura”, le parole dell’attrice che sta ricevendo tanto affetto e supporto dal suo pubblico.

Eleonora Giorgi e il matrimonio del figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi, nel video, ha anche parlato del matrimonio del figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia annunciato sui social con il video della proposta di matrimonio. Una grande emozione per l’attrice che svela che tutto sarebbe avvenuto prima se non si fosse presentata la sua malattia.

“Credo che Paolo avrebbe fatto pure prima ma questo sconquasso autunnale mio ha stravolto, ha fatto sospendere, un po’ le cose. Ora però ci siamo rasserenati e speriamo bene. Avrei tanto voluto una telecamere per vedere Gabri, il mio nipotino. Lui è sempre molto precisino e me lo immagino mentre andava dalla mamma con la scatolina tutto preso di sé per fare questa cosa”, le parole dell’artista.

