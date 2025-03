Eleonora Giorgi ha lasciato un vuoto nel cuore della sua famiglia e anche nel cuore del mondo dello spettacolo che ne ha sempre apprezzato la professionalità e la sua ironia colta e gentile. I programmi tv continuano a ricordarla mandando in onda filmati e interviste dove si è sempre raccontata con assoluta sincerità. Intanto una delle sue più care amiche, Nicoletta Ercole, intervistata dal Messaggero ha voluto condividere con il pubblico le ultime parole dell’attrice prima di morire.

“Questa è l’ultima volta che ci sentiamo perché non ho più la forza di fare niente”: delle parole che straziano il cuore pensando che era a un passo dal lasciare questo mondo, ma in special modo i suoi adorati figli Paolo e Andrea, che hanno incassato i complimenti di tutti gli opinionisti dei talk show che hanno parlato della morte della loro adorata mamma.

Eleonora Giorgi prima di morire: “Le cure per il dolore mi stanno debilitando”

Si sperava che le cure sperimentali per il tumore al pancreas potessero in qualche modo fermare la malattia, ma purtroppo uno dei medici dell’istituto di Verona al quale Eleonora Giorgi si è rivolta ha detto che le sue condizioni di salute erano fin troppo compromesse. Negli ultimi tempi, invece, l’attrice è stata sottoposta alla terapia del dolore così da accompagnarla verso la fine nel modo più dolce possibile. Nell’audio raccontato dall’amica Nicoletta Ercole (datato 22 febbraio) l’attrice dice: “Mi stanno debilitando le cure per il dolore” e per questo non aveva più la forza di fare alcunché.

Eleonora Giorgi ha poi chiesto alla sua amica di salutarle tanto Francesca, ovvero Ornella Muti. Le due erano molto amiche e in una sua vecchia intervista a Verissimo ha racconto di come si sia presentata durante la presentazione del libro che il figlio Andrea ha scritto per raccontare cos’hanno passato a causa del tumore al pancreas che ha colpito appunto la loro madre.