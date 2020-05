Eleonora Giorgi “uscire di scena? Sogno zampata nel cinema”/ “Prometto al pubblico..”

Pubblicità

Eleonora Giorgi dice addio alle scene? L’attrice che nella sua carriera ha vinto un David di Donatello con Borotalco, ospite de La vita in diretta, pensando al proprio futuro e ad un ipotetico ritiro, ammette di volerlo farlo con un’ultima interpretazione al cinema. “E’ troppo strana la storia. Un David di Donatello in mano e un buco di decenni, ma io sono un’artista e se devo uscire di scena, sogno una zampata nel cinema. Di questo ho bisogno e credo che sia anche giusto perchè ho ancora un pubblico e sono un’ottima interprete. La zampata potrebbe essere da qui a dieci anni, però, ci sarà: è una promessa al mio pubblico”, svela la Giorgi ai microfoni di Lorella Cuccarini.

ELEONORA GIORGI: “SONO DIVENTATA LA MAMMA DI PAOLO CIAVARRO”

Dopo aver trascorso la prima parte della quarantena con il nipote, Eleonora Giorgi ha trascorso l’ultimo mese con il figlio Paolo che, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ha raggiunto la madre. Un ricongiungimento che ha trasformato la Giorgi nella mamma e nella segretaria di Paolo Ciavarro. “Non immaginavo di tramutarmi in un secondo da Eleonora Giorgi a madre di Paolo Ciavarro. E’ cominciato un lavoro di assistente, segretaria, operatore alle luci. Milioni di telefonate, tutti lo cercavano, tutti lo volevano. Bellissima cosa, ma io facevo il servo di scena, ma sono stata pazza di gioia. Mi sono divertita come una pazza. Poi ogni tanto entravo nelle sue dirette e avevo le melanzane in mano, col fazzoletto in testa”, ha spiegato la Giorgi che ha poi confessato di sentirsi fortunata per aver potuto trascorrere un mese intero con il figlio.





