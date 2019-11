ELEONORA GOLDONI, ATTACCANTE INTER/ “Vidi Oba Oba Martins esultare e..” (Vieni da me)

Eleonora Goldoni a “Vieni da me” in veste di testimonial nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. «L’Inter è stata promossa in Serie A, quindi ora sto vivendo il mio sogno. Mi sono avvicinata al calcio a 5 anni grazie a mio padre che era super appassionato», ha raccontato l’attaccante da Caterina Balivo. «Mi portò al Meazza a vedere Inter-Reggina. Io mi innamorai di Oba Oba Martins. Vedendo lui segnare ed esultare così… Ci ho provato pure io ma non è andata bene». Eleonora Goldoni ha parlato della sua esultanza e della passione che non è stata inizialmente assecondata dalla madre. «Sono sempre stati tanti gli stereotipi. Mia madre è stata la prima, voleva che facessi altro. Solo che l’amore per questo sport non lo provavo da nessuna parte». Allora Caterina Balivo ha mandato in onda un videomessaggio dei suoi genitori: «Siamo orgogliosi di te, di come stai crescendo e della determinazione che hai. Sei sempre attenta alle persone al tuo fianco e sempre pronta a intervenire. Noi ci siamo, non mollare mai e non cambiare mai». (agg. di Silvana Palazzo)

ELEONORA GOLDONI A VIENI DA ME

Eleonora Goldoni a “Vieni da me” per dire no alla violenza contro le donne. L’attaccante dell’Inter Women è testimonial del network Di.Re. Donne in Rete contro la violenza. Di recente è stata al Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze per lanciare un’iniziativa a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne in vista della Giornata mondiale dedicata a questo impegno importante. E infatti oggi su Instagram ha pubblicato un post per rilanciare questa battaglia: «La violenza contro le donne dobbiamo fermarla insieme. Non si tratta di una speranza, ma di un futuro possibile, non di fantascienza. Incentiviamo la sensibilizzazione e il sostegno a queste associazioni perché gli organi competenti non sottovalutino le denunce esposte e i sistemi di protezione possano essere sempre più preparati». Naturale la scelta di puntare su Eleonora Goldoni, che sta facendo parlare molti di sé come calciatrice.

ELEONORA GOLDONI: CHI È ATTACCANTE INTER CHE FA IMPAZZIRE I SOCIAL

Eleonora Goldoni ha giocato anche in America: nella stagione 2015-2016 si è iscritta alla East Tennessee State University (ETSU) di Johnson City ed è entrata a far parte della squadra di calcio universitario femminile che compete nella Division I. Quest’estate ha coronato il sogno di una vita: è tornata in Italia per giocare nella sua squadra del cuore, l’Inter. Ma l’attaccante 23enne non ha conquistato solo i tifosi nerazzurri. Sui social infatti riscuote successo anche con i tifosi delle squadre avversarie. Del resto è l’attaccante dell’Italia Femminile. Non ha potuto giocare il Mondiale per un infortunio, ma è stata chiamata da Sky nella sfida contro la Giamaica per commentare la gara. Molto attiva sui social, vanta già un buon numero di followers. Il suo profilo è un mix tra foto in campo e sugli spalti a sostenere le compagne, ma ci sono anche immagini in cui è ritratta lontano dal campo di gioco.



