Omicidio Eleonora Guidi, uccisa a coltellate dal compagno Lorenzo Innocenti che gira libero in ospedale: il caso a "Chi l'ha visto?"

“LORENZO INNOCENTI LIBERO DI GIRARE IN OSPEDALE DOPO L’OMICIDIO DELLA COMPAGNA”

Ha ucciso la compagna con 24 coltellate, mentre il figlio di un anno e mezzo si trovava in un’altra stanza della loro casa. Ora, però, è libero di circolare indisturbato in un ospedale pubblico, dove è ricoverato. Si tratta di Lorenzo Innocenti, per il quale è stata disposta di recente una nuova perizia per stabilire se fosse capace di intendere e di volere quando, nove mesi fa, uccise la compagna e poi tentò il suicidio gettandosi dal secondo piano della loro abitazione a Rufina (Firenze).

Il pool di esperti dovrà valutare se Innocenti possa partecipare al processo per omicidio e quale sia la sua pericolosità sociale. La precedente perizia aveva concluso che il 37enne era affetto da un deficit cognitivo e da un’alterazione della memoria, conseguenze della caduta, condizioni per le quali non poteva affrontare un processo. Tuttavia, gli stessi periti — in virtù dei progressi clinici registrati negli ultimi mesi — si sono riservati un’analisi successiva.

Il movente dell’omicidio di Eleonora Guidi resta ignoto, poiché non è emerso nulla di anomalo nella quotidianità della coppia. Nel frattempo, Lorenzo Innocenti è ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Ponte a Niccheri, senza alcuna restrizione: una circostanza che continua a suscitare l’indignazione della famiglia della vittima e dei cittadini, che hanno segnalato la vicenda a Chi l’ha visto?.

Lorenzo Innocenti non si trova in carcere né in una Rems, ma è ricoverato nel reparto di psichiatria aperto dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (Firenze), non lontano dalla casa della sorella della vittima. Come ricostruito dal programma Rai, è libero di circolare, di andare al bar dell’ospedale, di uscire dall’edificio, di ricevere visite due volte al giorno e di usare i social, comportandosi come un “normale paziente”.

LA DENUNCIA DELLA SORELLA DI ELEONORA GUIDI

La sorella della vittima, Elisabetta Guidi, vive nella paura, poiché l’ospedale dista appena dieci minuti da casa sua. “Non si può pensare di mettere una famiglia che ha subito un lutto del genere in una condizione di paura, come quella che noi viviamo da tanto, perché potrebbe comunque raggiungerci o potremmo incontrarlo… Mettetevi nei nostri panni: è impensabile”.

Ha raccontato di essere stata scortata fino alla propria auto dopo un appuntamento con gli psicologi, per timore di incrociare l’assassino di sua sorella. Il responsabile del reparto di psichiatria ha inviato una lettera al giudice, segnalando le criticità legate alla presenza di Innocenti: i medici ritengono che non presenti “alcuna patologia psichiatrica” e che il reparto non sia la struttura adatta a contenerlo, trattandosi di un reparto a porte aperte.

La presenza di Lorenzo Innocenti in ospedale suscita “sgomento e paura” anche tra i cittadini, che lo hanno visto chiacchierare tranquillamente con i familiari all’esterno della struttura, senza alcuna forma di sorveglianza.