ELEONORA GUIDI VITTIMA DI FEMMINICIDIO A RUFINA

La comunità di Rufina (Firenze) è sotto choc per il femminicidio di Eleonora Guidi, una donna di 34 anni uccisa dal compagno, che ha poi tentato il suicidio davanti al figlio di due anni. La tranquillità all’alba nella periferia del paesino è stata sconvolta quando sono arrivati i soccorsi per un uomo che è stato trovato a terra, in strada, ferito. Inizialmente si pensava fosse caduto da un balcone della palazzina, ma poi i soccorritori hanno scoperto una vittima all’interno dell’abitazione dell’uomo e che, quindi, si trattava di un omicidio a cui era seguito un tentativo di suicidio.

I sanitari del 118 hanno constatato che per la 34enne non c’era nulla da fare e hanno contestualmente chiesto ai carabinieri di Pontassieve di recarsi sul posto per avviare le indagini. Così si è appreso che Lorenzo Innocenti, il compagno di Eleonora Guidi trovato in strada, si era lanciato da una finestra di casa. Dalle prime informazioni è emerso che la donna era stata accoltellata, comunque l’inchiesta della procura di Firenze ricostruirà l’accaduto.

“NESSUN LITIGIO, MOVENTE IGNOTO”

Nel frattempo, i nonni sono accorsi sul luogo della tragedia per prendersi cura del figlio della coppia, che peraltro era in casa quando è avvenuto l’omicidio. La nonna lo ha recuperato e lo ha portato via. Nella palazzina abitano i genitori dell’uomo, che è un architetto e ha in gestione diverse proprietà nel paesino, mentre la vittima era impiegata in un’azienda di pannelli solari. Nessuno si aspettava una tragedia del genere, neppure gli amici. In particolare, un’amica di Eleonora Guidi, stando a quanto riportato dal Corriere, ha precisato che la coppia non si scambiava neanche delle risposte sgarbate.

Sconvolto è pure il sindaco, che conosceva meglio Eleonora Guidi, il compagno solo di vista, ma sapeva che aveva dei progetti riguardanti la città. Anche i vicini della coppia hanno precisato di non aver mai sentito litigare i due, sottolineando la riservatezza dei conviventi, nonostante lui abitasse lì da sempre. Infatti, si sono resi conto della tragedia quando è arrivata l’ambulanza. Ora Lorenzo Innocenti si trova ricoverato in gravi condizioni a Careggi.