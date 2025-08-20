Chi è Eleonora Ivone, attrice con diverse esperienze tra cinema e televisione? Negli ultimi anni si è dedicata al teatro

Eleonora Ivone non è forse uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo ma parlando di lei parliamo di un’artista completa e poliedrica. Ha lavorato infatti come modella, regista e attrice, che ha cominciato la sua carriera da giovanissima, prendendo parte a diversi corsi e scuole di recitazione, con vari insegnanti di alto livello, come Fulvia Mammi.

Appassionata di recitazione, proprio in quegli anni Eleonora ha cominciato anche a sfilare come modella per varie case di moda, continuando però anche a studiare recitazione, fino ad ottenere i suoi primi ruoli. Nella sua carriera ha preso parte a diversi film e fiction, venendo diretto anche dal marito Angelo Longoni, regista affermato scomparso lo scorso aprile, a soli 68 anni.

Eleonora Ivone, chi è: i lavori insieme al marito Angelo Longoni

Al cinema, Eleonora Ivone è stata protagonista di diverse pellicole, spesso diretta dal marito Angelo Longoni, scomparso purtroppo alcuni mesi fa. Insieme hanno lavorato in “Caccia alle mosche” del 1993, poi tre anni più tardi in “Uomini senza donne” e ancora altri film più di recente. Eleonora ha recitato anche in tv, in alcune fiction e miniserie, come “Tuto in quella notte” del 2000 o “Un amore di strega” del marito. È stata protagonista anche di alcune puntate di fiction amatissime come “Distretto di polizia” o “Don Matteo”. Negli ultimi anni Eleonora Ivone si è dedicata di più al teatro, con diversi progetti ricchi di stimoli.

Molto riservata, Eleonora non è solita condividere la sua vita in interviste tv o giornali di gossip. Qualcosa in più sulla sua personalità si evince dai social, dove Eleonora è molto attiva e condivide spesso messaggi di positività, nonostante la vita le abbia di recente portato via il suo grande amore e padre delle sue figlie.