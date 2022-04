Eleonora, mamma Nicolas Vaporidis/ “Sei un uomo meraviglioso, tifiamo per te”

Nicolas Vaporidis riceve un bellissimo video messaggio dalla mamma Eleonora a L’Isola dei Famosi 2022. L’attore di “Notte prima degli esami” in zona nomination ha una sorpresa dall’amata mamma che lo incoraggia a mostrarsi senza timidezze. “Ciao Nicolas volevo farti sapere che noi stiamo tutti bene. Approfitta di questa occasione per far si che la tua innata riservatezza si trasformi in qualcosa che ti faccia conoscere ed apprezzare per l’uomo meraviglioso che sei” – dice la mamma precisando – “questa è la tua grande occasione, per il resto sei fortissimo, bravissimo e qui tutta la tua famiglia tifa per te. Ciao amore, un bacio, a presto, anzi non a presto. Continua”.

Non solo per Nicolas c’è anche un breve messaggio dalla nonna: “ciao Nicolas, vai che ce la fai. Te lo dice nonna. Un bacio grande”.

Nicolas Vaporidis: “la mia riservatezza è congenita”

Nicolas Vaporidis è visibilmente commosso dal videomessaggio di mamma Eleonora. L’attore però precisa: “la mia riservatezza è congenita, io sono fatto così. Non sono uno showman, sono sempre stato un attore e i miei personaggi mi aiutano a raccontare quello che ho difficoltà a fare nella vita. Ci metto un pò ad affezionarmi alle persone, ci vuole un pò di tempo, ma un momento in cui entri nel mio cuore non esci più. Ho bisogno di tempo, imparerò ad essere più socievole”. Chissà che questo videomessaggio non possa sbloccare l’attore giudicato dal gruppo di naufraghi come stratega e sceneggiatore dell’isola.

