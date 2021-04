Eleonora Massara, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ Prova di coraggio tra topi e rospi: “Puzzano!”

Eleonora Massara affronta la Prova di Coraggio a Ciao Darwin Giovani vs Mature

Da Pomeriggio 5 a Saranno Isolani e passando da Ciao Darwin, oggi Eleonora Massara tornerà protagonista in replica del programma di Paolo Bonolis facendo quello che le riesce meglio ovvero portare alta la bandiera delle Over e, come le piace definirsi, delle Milf. Sarà lei a prendere il microfono e difendere la sua categoria durante il dibattito in questa puntata in cui le Mature saranno contrapposte alle Giovani e sarà sempre lei a scendere in campo quando arriverà il momento di affrontare la Prova Coraggio. Con il suo striminzito gonnellino color argento e il suo reggiseno blu, Eleonora Massara dovrà entrare, almeno con metà superiore del corpo, dentro una teca piena di rane (che a suo dire Puzzano anche se Bonolis spiega di non essere riuscito a fare la doccia a tutte) con un rospo pronto a fare da guardiano ad un anello che lei deve recuperare.

Sfilata in intimo Ciao Darwin, Giovani vs Mature/ Scollature profonde gelano Bonolis

Miss Milf torna in replica a Ciao Darwin in difesa delle Mature

Nella seconda teca, ad attendere Eleonora Massara è una teca piena di topi con tanto di iguana pronta a tenere al sicuro un altro gioiello che dovrà recuperare. Non mancheranno le urla e le battute di Paolo Bonolis ma sembra che la Matura di questa puntata di Ciao Darwin porterà a compimento la prova, questo basterà per far vincere la puntata alla sua categoria? Eleonora Massara è un volto noto sui social e presso il pubblico di Canale5 visto che si definisce miss milf, è stata una delle concorrenti di Saranno Isolani ed è stata anche ospite di Pomeriggio5 per parlare delle sue “300 fasce”. Classe 1973, Eleonora Massara è modella e showgirl, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza (circa 340 negli ultimi quattro anni) e li ha vinti quasi tutti. Negli anni è riuscita a mettersi in mostra anche a Tu sì que vales aprendo le bottiglie di birra con qualsiasi oggetto a disposizione.

LEGGI ANCHE:

CIAO DARWIN GIOVANI VS MATURE/ Padre Natura Miguel Hay, Guida sfida Rigato (Replica)Francesca Piscioneri, Ciao Darwin Giovani vs Mature/ Ai Cilindroni si alza la gonna e Bonolis..

© RIPRODUZIONE RISERVATA