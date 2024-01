Eleonora Pedron, chi è la compagna di Fabio Troiano/ Lui: “È disarmante, come la sua bellezza”

Eleonora Pedron, chi è la compagna di Fabio Troiano: insieme dal 2019

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona, nella puntata in programma oggi pomeriggio su Rai 1, figura anche Fabio Troiano. Il popolare attore è pronto a raccontarsi a tutto tondo in studio, dalla sua lunga carriera di successo sul set alla sua attuale storia d’amore con la compagna Eleonora Pedron. Dopo essere stato fidanzato per diversi anni con l’attrice Violante Placido, dal 2019 è sentimentalmente legato alla conduttrice, showgirl ed ex Miss Italia. Lei a sua volta, prima di incontrare l’attore ed innamorarsi di lui, ha avuto una lunga e chiacchierata relazione con il pilota di motociclismo Max Biaggi, dalla quale sono nati due figli.

Oltre alla romantica storia d’amore vissuta a mille lontano dai riflettori, i due hanno anche condiviso per la prima volta il set di un film cinematografico. Fabio Troiano e Eleonora Pedron hanno infatti recitato assieme nella pellicola del 2022 Tre sorelle, diretta da Enrico Vanzina, dove hanno interpretato il ruolo di una coppia.

Fabio Troiano su Eleonora Pedron: “Ha una sensibilità fuori dal comune“

La storia d’amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano procede a gonfie vele e i due sono innamoratissimi. In un’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo nell’aprile 2023, l’ex Miss Italia aveva così parlato del sentimento che la lega all’attore torinese: “Non avrei mai pensato che saremmo andati avanti così tanto. Io sono un po’ rompiscatole. Ho vissuto in passato delle problematiche in amore, per cui è difficile rapportarmi con gli uomini. Adesso però sono serena”.

E, in quella circostanza, proprio Troiano dedicò un dolcissimo video-messaggio alla compagna: “Eleonora è una donna che si commuove se le regali dei fiori. È disarmante, come la sua bellezza. È oggettivamente bellissima, quando dissi a mio padre che eravamo fidanzati mi rispose ‘Ma quella è Miss Italia!’, come a dire ‘com’è che sta con te’. Ha degli occhi magnetici, come un lupo. L’estetica però non è tutto. È molto forte, ma anche fragile. Ha una sensibilità fuori dal comune. È una donna passionale e fa ridere, sempre positiva. È molto dedita alla famiglia e cucina benissimo. È difficile non innamorarsi di lei. Ha anche tanti difetti, ma non ve li posso dire”.











