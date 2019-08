Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme/ Foto, baci e passione a Pantelleria

View this post on Instagram

Su 𝑪𝒉𝒊 in esclusiva le immagini della prima vacanza di una nuova coppia, quello formata da 𝐄𝐥𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨𝐧 e 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚𝐧𝐨. L'ex Miss Italia Eleonora Pedron, dopo la fine della relazione con la “Iena” Nicolò De Devitiis, è tornata a sorridere. Ora è volata in vacanza a Pantelleria con l'attore Fabio Troiano. I due si conoscono soltanto da qualche mese, ma vivono già una grande passione. Su “Chi” @chimagazineit, in edicola da ‪mercoledì 21 agosto‬, tutte le immagini della vacanza della coppia e la storia di com'è nato questo nuovo amore.