Eleonora Pedron e Max Biaggi/ Insieme al Mugello: voglia di una nuova ripartenza?

Eleonora Pedron e l’ex Max Biaggi di nuovo insieme? Un loro riavvicinamento è ormai innegabile e gli ultimi eventi sembrano dimostrarlo sempre di più. Ieri, in occasione del MotoGP che si è corso sul circuito del Mugello, la Pedron era presente in prima fila nel paddock insieme all’intera squadra di supporter. Biaggi infatti, in qualità di addetto ai lavori, ha seguito da vicino la nuova tappa del Mondiale in Italia e anche la sua ex Eleonora non è mancata dimostrandogli estrema vicinanza e facendosi poi immortalare proprio vicina a Max. Dalle foto e dalle storie Instagram che spuntano in queste ore, dunque, tutto sembra presagire il ritorno del sereno e chissà se nell’aria non ci sia anche la voglia di una nuova ripartenza… Oltre ad assistere all’appuntamento sulle due ruote, Eleonora Pedron e Max Biaggi hanno poi trascorso ulteriori momenti insieme al Mugello, con la piacevole compagnia di alcuni amici con i quali hanno condiviso il tavolo. Loro però, sono rimasti rigorosamente uno accanto all’altra.

ELEONORA PEDRON E MAX BIAGGI: NUOVO RIAVVICINAMENTO

Eleonora Pedron e Max Biaggi ieri al Mugello però non erano da soli. L’ex Miss Italia, infatti, è giunta in compagnia dell’amica Ariadna Romero, quest’ultima in mise supersexy. Con loro però c’erano anche altri Vip del calibro di Emis Killa. Nei video dal paddock la Pedron è apparsa molto rilassata e serena, mentre l’ex Biaggi era impegnato a seguire con attenzione la gara ma senza dimenticarsi di rivolgere qualche sguardo alla madre dei suoi figli, immortalandola nei suoi video. Solo poche settimane fa, un messaggio di Eleonora sui social aveva riacceso le speranze dei fan della coppia. L’occasione per una nuova réunion era stata rappresentata dalla Prima Comunione della figlia Ines e la Pedron aveva postato sui social l’immagine delle mani di Max mentre stringevano quelle del figlio Leon. Importanti le parole che avevano fatto da contorno: “La vita porta e riporta”. Ma quello non era stato il solo scatto della coppia condiviso da entrambi.

