Eleonora Pedron, ex e figli Max Biaggi/ “Rapporto ottimo, lo dobbiamo a loro”

Eleonora Pedron, Ines e Leon e sono rispettivamente l’ex compagna e i figli di Max Biaggi: dopo 12 anni d’amore e una separazione non facile, la coppia oggi ha un bellissimo rapporto proprio per l’affetto dei due ragazzi. La storia d’amore tra la ex Miss Italia e il pilota campione è stata una delle più chiacchierate: non si contano le copertine a loro dedicate. Un grandissimo amore durato ben 12 anni, ma poi terminato per volere di entrambi. “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio” – ha confessato la Pedron dalle pagine del settimanale Oggi rivelando così uno dei motivi che ha portato la coppia a dirsi addio. Nonostante tutto però la coppia ha mantenuto degli ottimi rapporti come ha precisato proprio la ex Miss Italia: “devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”. La showgirl ha poi aggiunto: “certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”..

Max Biaggi/ I successi come pilota, ma ammette: “Ma volevo fare il calciatore”

Eleonora Pedron e i figli: “io e Max Biaggi siamo stati abbastanza schietti con i bimbi”

Eleonora Pedron e Max Biaggi: dall’amore alla separazione. Dopo la fine della relazione durata 12 anni e da cui sono nati due splendidi figli, entrambi hanno preso strade differenti pur mantenendo sempre un buon rapporto per il bene dei propri figli. Lo stesso campione di moto durante una intervista rilasciata da Mara Venier a Domenica In ha raccontato come sono oggi i rapporto con la madre dei suoi figli: “stanno con me, siamo qui insieme e ovviamente non mi annoio. La mamma abita a un minuto da casa, a volte ci dividiamo i compiti, però devo dire che loro sono una bella parte della giornata, ecco, mi danno veramente tanta gioia, affetto, anche se litigano perché sono maschio e femmina, però mi riempiono la giornata”. I figli Leon e Ines sono nati dall’amore tra Eleonora Pedron e Max Biaggi che ha aggiunto: “io e la mamma siamo stati abbastanza schietti con i bimbi abbiamo spiegato loro, come possono capire dai telegiornali che vediamo ogni giorno, per capire, per fargli capire la situazione, che il paese attraversa un momento difficile e non devono sottovalutarlo”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Semenza fidanzata con Max Biagi?/ Un bacio rubato, ma...Max Biaggi compie 50 anni/ "Valentino Rossi non mi saluta. Con Naomi Campbell..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA