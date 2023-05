Eleonora Pedron: “Un dramma per i nostri figli…”/ La verità su Max Biaggi

Eleonora Pedron svela i rapporti con l’ex Max Biaggi: che succede dopo la separazione?

Bionda e dallo sguardo di ghiaccio, Eleonora Pedron conquista uno spazio di cronaca rosa tra le pagine di Chi, rompendo il silenzio su Max Biaggi. Anche se i due ormai ex si direbbero lontani anni luce, l’amore che ha vincolato a lungo la bionda ex Miss Italia e il campione di MotoGp resta, per molti fan dei noti vip, un ricordo indelebile. La coppia popolare e amata dall’occhio pubblico ha avuto due figli, Ines Angelica e Leon, che in seguito alla separazione tra i genitori vipponi sono entrambi rimasti a vivere con l’ex Miss.

Tuttavia, ben al di là del chiacchiericcio mediatico che vedrebbe Eleonora Pedron ancora ancora al ricordo di Max Biaggi l’ex Miss può oggi dirsi felice al fianco del neo compagno, l’attore Fabio Troiano. E così come emerge tra le pagine del nuovo numero datato maggio 2023 di Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, per la prima volta Eleonora si apre senza filtri sui rapporti interpersonali con Max e le ripercussioni, anche tragiche, comportate dalla separazione dall’ex, anche per i due figli.

Le conseguenze della separazione da Max Biaggi, svelate da Eleonora Pedron

“Penso che sicuramente per i miei figli sia stato un trauma la separazione, ma la chiave per uscire da quella porta resta sempre la stessa: ritrovare la serenità nei rapporti”, fa sapere nell’esclusivo intervento ripreso dal giornale diretto da Alfonso Signorini, l’ex Miss, per poi svelare di essere rimasta in rapporti civili con Biaggi, anche per il bene dei figli: “Per fortuna continua a esserci fra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli. Credo che venga in automatico: se parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta”. Chiaramente, tra genitori separati per Eleonora Pedron, é importante trovare la giusta mediazione: “Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti costi lo scontro.”

