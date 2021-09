Eleonora Petrella e Marco Cortelli/ “Insieme è il mio posto preferito nel mondo”

Chi sono Eleonora Petrella e Marco Cortelli

Eleonora Petrella e Marco Cortelli tra i protagonisti di D’amore e d’accordo vip: la coppia riuscirà a rispondere a tutte le domande sulla loro storia d’amore? Nel nuovo programma condotto da Katia Follesa, alcune coppie si mettono in gioco rispondendo ad una serie di domande sulla loro storia d’amore. Un vero e proprio esperimento d’amore quello che va in onda su Real Time e che vede 15 coppie non conosciutissime al pubblico pronte a mettersi in gioco e a mettere alla prova il loro amore. Tra queste c’è anche quella formata dalla youtuber ed influencer Eleonora Petrella con il marito Marco Cortelli.

La coppia è felicemente innamorata da tanti anni e da ben 10 sono una coppia a tutti gli effetti. Sui social Eleonora ha più volte celebrato il suo amore per Marco con tanto di post: “per sbaglio, per caso, per gioco, per sempre. ❤️ 10 anni anni fa decisi di lasciare Torino per stare con te. È stata la decisione più difficile della mia vita ma anche la decisione migliore della mia vita. 10 anni di convivenza oggi”. Non solo, in occasione dell’anniversario di matrimonio ha postato una foto con tanto di didascalia: “non so cosa abbia in serbo il futuro per noi ma già la sicurezza di un NOI mi sembra bellissimo. Perché insieme è il mio posto preferito nel mondo. 💫 Buon anniversario di matrimonio amore mio”:

Ma chi sono Eleonora Petrella e Marco Cortelli?

Eleonora Petrella e Marco Cortelli chi sono? La Petrella è una youtuber e influencer molto seguita. Classe 1991, Eleonora è nata il 3 luglio a Torino. Dopo aver conseguito una laurea Economia e Management ha cominciato a lavorare in ambito moda. Nel 2012 complice la spinta del marito Marco ha deciso di lanciarsi nel web aprendo il suo canale YouTube e poco dopo un blog dal nome It Girl. Col passare del tempo sia il canale che il blog sono diventati il punto di riferimento di migliaia di it girl alla ricerca di consigli pratici e non solo.

Marco Cortelli, invece, lavora come programmatore ed è stato proprio lui a spingere la moglie in questa avventura web. Dal 2019 i due formano una bellissima coppia.

