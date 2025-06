Al fianco di Giuseppe Fiorello c’è da tantissimi anni ormai la stessa donna. Lei si chiama Eleonora Pratelli ed è la mamma dei suoi due figli, al suo fianco ormai da molto più di vent’anni. La moglie di Giuseppe Fiorello e l’attore si sono conosciuti a bordo di un aereo diretto a Los Angeles: i due si stavano recando negli Stati Uniti per lavoro. In particolare, Beppe Fiorello era a bordo di quell’aereo perché stava accompagnando il fratello Rosario alla promozione di un film al quale aveva lavorato.

Beppe Fiorello, chi è: dalla Sicilia al grande cinema/ "Ero timido, la morte di papà mi ha cambiato"

I loro sguardi si sono incrociati nel corridoio dell’aereo e da quel momento Eleonora e Giuseppe non si sono più lasciati: si sono infatti scambiati i numeri e hanno cominciato a conoscersi, decidendo ben presto di compiere passi importanti, come mettere al mondo i loro figli.

Eleonora Pratelli e Giuseppe Fiorello, la nascita dei figli Anita e Nicola

Nel 2003, Eleonora Pratelli e Giuseppe Fiorello sono diventati genitori di Anita mentre nel 2006 è nato Nicola. Nel 2010 la coppia si è sposata in Vaticano. “A lei devo tutto perché è coraggiosa e ottimista” ha raccontato l’attore parlando della moglie Eleonora. Profondamente innamorato della donna al suo fianco, Beppe Fiorello ha raccontato: “A Los Angeles siamo rimasti da soli, nella stessa limousine. Da questa coincidenza sono nati i nostri due figli”. Parole che, Giuseppe Fiorello, accompagna sempre con dei “se”: chissà cosa sarebbe successo se non avesse preso quell’aereo per Los Angeles, come sarebbe andata la sua vita.

Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: "È la mia colonna"/ “A lei devo molto"

Eleonora Pratelli, la moglie di Giuseppe Fiorello: lavora nel mondo della moda

Eleonora Pratelli, la moglie di Giuseppe Fiorello, lavora nel mondo dello spettacolo come celebrity consultant per diversi brand di moda. Proprio per questo lui ha raccontato che nel corso del loro primo incontro, Eleonora “lo ha vestito”. Entrambi, infatti, erano volati a Los Angeles per lavoro: lui era al fianco del fratello Rosario. Più avanti, Eleonora Pratelli ha aperto un suo brand.