Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ 10 anni di matrimonio e due figli che…

Eleonora Pratelli è la donna che Beppe Fiorello che scelto sin dal primo incontro come madre dei suoi figli. Donna in carriera, moglie e madre, Eleonora Pratelli è CEO di Suite19, una agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘ e pur non rinunciando alla sua carriera, insieme all’attore, è riuscita a creare una famiglia serena e felice. Beppe Fiorello e la moglie stanno insieme da oltre 20 anni anche se si sono sposati solo dieci anni fa. La coppia ha appena festeggiato dieci anni di matrimonio, ma ha festeggiato restando a casa come ha spiegato lo stesso Fiorello in un’intervista rilasciata ai microfoni di Donna Moderna. «E siamo rimasti a casa tra noi, in tranquillità. Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita», ha detto l’attore.

ELEONORA PRATELLI E BEPPE FIORELLO: DAL COLPO DI FULMINE AL GRANDE AMORE

Tra Beppe Fiorello ed Eleonora Pratelli c’è stato un colpo di fulmine. Dopo il primo incontro, l’attore capì di avere di fronte colei che sarebbe diventata la madre dei suoi figli. Prima di sposarsi, infatti, l’attore e la moglie sono diventati genitori di Anita e Nicola. Con la nascita della figlia Anita, Fiorello ha dovuto fare i conti con le proprie paure, soprattutto con quella di essere troppo geloso come lo era stato da fidanzato. «Quando è nata mia figlia ero molto spaventato dalla responsabilità di crescere una femmina. Temevo di diventare troppo geloso, perché lo ero stato parecchio da fidanzato. Ma pian piano sono riuscito a costruire con lei un rapporto di completa fiducia. E dopo l’ho fatto anche col maschio», ha raccontato a Donna Moderna. Dopo Anita è arrivato Nicola e successivamente il matrimonio con cui la coppia ha coronato un grande amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA