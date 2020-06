Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ L’attore: “sei la madre dei miei figli”

Pubblicità

Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello, l’attore ospite del charity show “Non mollare mai – Storie Tricolori” tramesso martedì 2 giugno 2020 in prima serata su Raiuno in occasione della Festa della Repubblica. Una serata all’insegna dell’unita e del talento “made in Italy” con la partecipazione di illustri personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport pronti a racontare in diretta, in collegamento da casa, alcuni momenti della loro vita. Tra questi c’è anche Beppe Fiorello, il fratello di Rosario che si collegherà dalla sua abitazione dove ha trascorso la quarantena in compagnia della moglie Eleonora Pratelli. Un amore importante quello nato tra Eleonora e Beppe che, dopo il primo incontro non si sono mai più lasciati. La coppia dopo diversi anni di convivenza nel 2010 hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio celebrato con pochi amici e parenti per celebrare il loro amore che dura da circa 20 anni e che è stato suggellato anche dalla nascita dei figli Anita e Nicola.

Pubblicità

Eleonora Pratelli: quanti anni ha e chi sono i suoi figli

Classe 1974, Eleonora Pratelli non è solo la moglie di Beppe Fiorello. La donna, infatti, è considerata la musa della vita dell’attore, ma anche la colonna portante della sua vita. Non solo mamma e moglie, Eleonora è anche una donna di successo, manager nel mondo dello spettacolo e CEO per l’azienda Suite19 che si occupa della gestione dell’immagine di tantissimi personaggi del mondo dello star system. In passato la Pratelli si è occupata dell’immagine di tantissime dive dello spettacolo italiano e successivamente ha deciso di investire in una boutique agency. Non solo, la Pratelli ha anche una grandissima passione per la cucina. L’incontro tra i due è avvenuto proprio sul posto del lavoro quando l’attore si è rivolto alla sua agenzia per farsi curare l’immagine. Un incontro da cui è nato l’amore e il conseguente matrimonio. Beppe Fiorello ricordando il primo incontro con la donna ha rivelato che, proprio in quel momento, ha capito che sarebbe stata la madre dei suoi figli. “Tu sei la madre dei miei figli” le parole pronunciate dall’attore che ci ha visto davvero lungo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA