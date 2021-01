Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ “Lei è la mia spinta, la guardo e…”

Eleonora Pratelli, chi è e che lavoro fa la moglie Beppe Fiorello?

Beppe Fiorello è serio e pacato anche nella vita di tutti i giorni e se in tv molto spesso è accusato di non osare, anche nella vita ha preferito fermarsi sullo stesso binario con Eleonora Pratelli. Sua storica fidanzata e poi compagna, ormai undici anni fa ha sposato l’attore diventando sua moglie ma senza mai dimenticare la sua identità. Dal lontano 1997 ha iniziato a prendersi cura dei volti noti del piccolo schermo aprendo poi una personale boutique agency tutta sua. Oggi Eleonora Pratelli non è solo la moglie di Beppe Fiorello ma anche Ceo di Suite 19, un’agenzia nota nel campo del celebrities endorsement. Tutto questo non l’ha tenuta lontana dalla famiglia e dai figli che sono poi arrivati dal suo rapporto con l’attore siciliano ovvero Nicola, che ha preso il nome del nonno, e Anita.

Eleonora Pratelli: “Mi ha scelta come madre dei suoi figli”

I due si sono conosciuti da giovanissimi e, secondo i loro racconti, sembra che fu amore a prima vista tanto che Beppe Fiorello le mandò subito un messaggio dicendo che sarebbe stata la madre dei suoi figli e così è stato. Ancora oggi l’attore quando parla della moglie Eleonora Pratelli parla di una donna con la quale è possibile fare tutto: “Lei è la mia spinta, la guardo e so che posso..”. Un rapporto duraturo e che ancora oggi va avanti a gonfie vele e che è iniziato proprio quando i due si sono ritrovati insieme nello studio di lei e, qualche giorno dopo, addirittura a Los Angeles in occasione degli Oscar, quando Beppe accompagnò il fratello Rosario per la promozione del film “Il talento di Mr Ripley“. Da allora non si sono più lasciati. Questa sera sul palco di Penso che un sogno così, Fiorellino parlerà di lei?



