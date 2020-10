Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ “Per lei tutto possibile: è la mia spinta”

Eleonora Pratelli è la moglie di Beppe Fiorello, l’attore amatissimo dal pubblico. Un amore importante quello che lega Eleonora a Fiorello, anche se la coppia non è molto incline a raccontarsi sui social. Una cosa è certa: il loro amore è il pilastro della vita dell’attore e regista legato sentimentalmente alla imprenditrice da circa vent’anni di cui nove di matrimonio. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: Anita Fiorello, 16 ani, e Nicola Fiorello, 14 anni Un amore che lo stesso Beppe Fiorello ha raccontato così durante un’intervista: “fin dai tempi del nostro fidanzamento: per lei tutto è possibile, si può fare e si farà. E poi mette sempre gli altri al primo posto. È lei la mia spinta, io ho una visione più pessimistica della vita” ammette Fiorello che nonostante i suoi grandi successi, cerca sempre di alzare il tiro, migliorando sempre di più”. Ma chi è la moglie di Beppe Fiorello? Ecco alcune informazioni.

Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello

Eleonora Pratelli non è solo la moglie di Beppe Fiorello. La donna, infatti, è una manager di grande successo proprio nel mondo dello spettacolo. La Pratelli, infatti, ricopre il ruolo di CEO nell’agenzia Suite19 che si occupa dell’immagine e della gestione di celebrity. Un lavoro molto affine a quello del marito Beppe Fiorello. Una lunga gavetta quella della Pratelli che per diversi anni si è occupata dell’immagine di grandi star del mondo dello spettacolo; un’esperienza maturata che l’hanno poi spinta a lanciarsi in proprio in questo settore aprendo una boutique Agency. Non solo, la moglie di Beppe Fiorello è anche una grandissima appassionata di cucina, in particolare quella tradizionale. Ma come si conosciuti Beppe Fiorello e la moglie? L’incontro è avvenuto proprio grazie al lavoro: Beppe Fiorello, infatti, si è rivolto all’agenza in cui lavorava Eleonora e da quel momento i due non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato lo stesso attore che, durante il primo incontro con la Pratelli, le ha detto : “tu sei la madre dei miei figli”. Una sensazione giusta, visto che poco dopo i due si sono fidanzati diventando anche genitori di due splendidi bambini.



