Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello/ Sms profetico: “Sarai madre dei miei figli”

Con Beppe Fiorello ospite di Mara Venier a Domenica In non è da escludere che nell’intervista in onda su Rai Uno si finisca per parlare anche di Eleonora Pratelli, moglie dell’attore e presenza insostituibile nella vita di questo interprete così amato dal pubblico italiano. Ma chi è Eleonora Pratelli? Parliamo di un’imprenditrice che svolge il ruolo di CEO nell’agenzia Suite19, impegnata nel settore della gestione di personaggi dello spettacolo. Proprio grazie a questo lavoro Eleonora Pratelli e Beppe Fiorello si sono conosciuti moltissimi anni fa: l’attore si era infatti rivolto all’agenzia per cui Eleonora lavorava, e lì è scattata la scintilla tra i due.

La vita ha poi fatto sì che la Pratelli spiccasse il volo in maniera autonoma, fondando una sua agenzia dopo una lunga gavetta. Certo non può non colpire l’aneddoto che vide Beppe Fiorello letteralmente folgorato dalla donna subito dopo il primo incontro, al punto che poco dopo essere uscito dal suo ufficio le inviò un sms con scritto: “Tu sei la madre dei miei figli“.

Eleonora Pratelli, moglie Beppe Fiorello

Una sensazione rivelatasi profetica quella di Beppe Fiorello rispetto ad Eleonora Pratelli, diventata poi realmente madre di Anita Fiorello, 16 anni, e Nicola Fiorello, 14 anni. Un amore nato molti anni fa il loro, culminato con le nozze soltanto nel 2010. Beppe Fiorello non ha mai nascosto le qualità della moglie, vero e proprio motore della coppia e dell’intera famiglia, a differenza di quanto la sua riservatezza potrebbe lasciare intuire: “Fin dai tempi del nostro fidanzamento: per lei tutto è possibile, si può fare e si farà. E poi mette sempre gli altri al primo posto. È lei la mia spinta, io ho una visione più pessimistica della vita“. Di certo si può dire che nel loro amore una parte importante l’ha giocata il destino: dopo quel famoso sms, infatti, i due si ritrovarono fianco a fianco a Los Angeles, lei per gli Oscar, lui per accompagnare il fratello Rosario Fiorello nella promozione del film “Il talento di Mr Ripley”. Beh, com’è andata a finire lo sapete già…



