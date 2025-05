Eleonora Riccardi protagonista a Sognando Ballando con le Stelle 2025, punta ad entrare nel cast dei maestri

Da Amici a Sognando Ballando con le Stelle 2025, Eleonora Ricciardi si vuole giocare le sue carte in questa nuova avventura professionale nel talent di Milly Carlucci. In palio un posto nel cast degli insegnanti per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. Eleonora Ricciardi ha tutti i requisiti per aggiudicarsi il ruolo di maestra, come ha dimostrato nel corso della sua carriera. I più attenti la ricorderanno, come accennavamo poc’anzi, nella sua apparizione ad Amici nell’ottobre 2024, in sostituzione di Francesca Tocca che si era temporaneamente ritirata dal cast.

E la vita privata di Eleonora Ricciardi? Molto legata alla sua famiglia, non sappiamo se sia single o se abbia un fidanzato al momento. Dai social, però, riusciamo a carpire qualche indizio per trarre alcune ipotesi sul discorso sentimentale.

Eleonora Riccardi single o fidanzata? Sui social regna il mistero, ma…

Ebbene dando una sbirciata ai canali social della ballerina, troviamo perlopiù scatti legati all’attività professionale tra gare di ballo e qualche momenti di svago. Non sembra esserci dunque la presenza di una persona speciale nella sua vita. Apprendiamo però che ama molto viaggiare e non solo per lavoro ma anche per piacere.

Fin da piccola attratta dal mondo della danza, dopo essersi formata, Eleonora Ricciardi ha cominciato ad insegnare in diverse strutture. La svolta professionale arriva con la chiamata di Amici, per la sostituzione della Tocca. Adesso un’ulteriore chance per arrivare al grande pubblico televisivo con Sognando Ballando con le Stelle. Nella scorsa puntata ha fatto capire di avere motivazioni fortissime e notevoli capacità tecniche. Saranno sufficienti per riuscire ad entrare nel cast insegnanti? Come recitava una famosa canzone, lo scopriremo solo vivendo.