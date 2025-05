Eleonora Riccardi è pronta a scendere sulla pista da ballo di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. La conduttrice, in occasione dei 20 anni del dance show più longevo ed amato del piccolo schermo, ha deciso di festeggiare con una grande festa coinvolgendo alcuni maestri storici del programma, ma anche nuove leve che si contenderanno il titolo di miglior ballerino. Una vittoria importante, visto che il ballerino vincitore avrà diritto ad entrare nel cast come ballerino professionista della prossima stagione autunnale di Ballando con le Stelle A giudicare come sempre le performance di ballo dei ballerini la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Tra le ballerine di questa speciale competizione c’è anche Eleonora Ricciardi, originaria di Ruvo di Puglia, che dopo settimane di audizioni e provini è riuscita a conquistare uno dei dieci posti disponibili per per partecipare a Sognando con le Stelle. Il suo obiettivo è solo uno: vincere il concorso e diventare una delle maestre della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Eleonora Riccardi, chi è la ballerina in gara a Sognando Ballando con le Stelle

Per Eleonora Riccardi la partecipazione a Sognando Ballando con le Stelle rappresenta un traguardo importantissimo dopo tanti anni di gavetta, duro lavoro ed impegno. Tutto è iniziato nel 2003 quando ha iniziato a ballare con il suo partner per poi partecipare a tantissimi concorsi e competizioni internazionali. Tra le sue gare preferite c’è Uk Dance Championships: “è fortemente stimolante”. La ballerina ricorda ogni singolo momento della competizione: “ti regala un emozione unica e sentir chiamare la propria nazione è tutto molto intenso e toccante”.

La danza è sempre stata la sua più grande passione ed ora con la partecipazione a Sognando Ballando con le Stelle si apre un nuovo importante capitolo della sua vita personale ed artistica.