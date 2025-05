Eleonora Riccardi e Luca Favilla scalpitano in vista della seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle. La scorsa settimana Eleonora e Luca non sono riusciti a spiccare il volo, tantomeno a conquistare i giudici con la loro class: hanno ottenuto infatti solamente 20 punti. Questo vuol dire che su cinque giudici, solamente due di loro hanno votato per loro. Un bottino amaro che non ha pagato in classifica, dove fortunatamente per loro qualcuno ha fatto peggio.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

A lasciare il gioco è stata infatti Rebecca Gabrielli in compagnia di Yoyo Flow, che sperava di andare più avanti nello show e magari arrivare a vincere il programma. Dunque, in vista della seconda puntata di questa sera Eleonora e il suo partner di ballo Luca hanno un solo obiettivo possibile: riscattare la performance deludente di venerdì scorso.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Sognando Ballando con le Stelle: charleston imperdibile in arrivo

Dunque, Eleonora Riccardi e Luca Favilla non hanno brillato ma ormai è tempo di pensare alla puntata di questa sera. La coppia ha tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo e anche sui social ha mandato messaggi molto chiari al pubblico del programma. Dopo una settimana di durissimi allenamento e prove, Eleonora e Luca hanno fornito una succosa anticipazione in vista di stasera, rivelando che si esibiranno con un Charleston. Questo per dimostrare versatilità e voglia di superare i propri limiti.

Sognando Ballando con le Stelle: puntata 16 maggio 2025/ Diretta e eliminato: Chiquito salvo, Eleonora fuori

Eleonora, con l’aiuto di Luca Favilla, ce la metterà tutta: riuscirà ad ottenere il pass per la puntata successiva e a sognare un posto nel cast dei Ballando con le Stelle 2025? “Siete pronti per il Charleston? Basta un like per sostenerci e per permetterci di continuare a vivere questo sogno!”, scrive la coppia su Instagram a poche ore dalla seconda puntata.