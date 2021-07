Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono lasciati?/ Lei “Delusa, giornata di merd*”

Nelle ultime ore, molti follower di Eleonora Rocchini avrebbero notato movimenti social che potrerebbero a pensare ad una crisi per la sua relazione con Nunzio Moccia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota al pubblico per la relazione avuta col tronista Oscar Branzani, ha ritrovato l’amore proprio tra le braccia di Nunzio, a cui, solo pochi giorni fa, dichiarava il suo amore con bellissime dediche. Eppure oggi le cose sembrano molto differenti. In tanti hanno infatti notato che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e che sono spariti i tag dalle foto comuni, cosa che starebbe a significare che i due sono arrivati addirittura a bloccarsi. Ad alimentare i sospetti di una rottura tra Eleonora e Nunzio sono state poi le stories postate dai due nelle ultime ore, con messaggi che appaiono inequivocabili.

Jessica Antonini, scivolone sulla tronista transgender/ Allusione all'ex, web accusa!

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, è finita? Parole amare sul web

“Non cercare negli altri quello che vorresti diventare tu, diventa chi ameresti.”, ha scritto Nunzio Moccia in una storia su Instagram. Stesso mood per quanto pubblicato da Eleonora Rocchini: “Sui social siamo soliti vedere e mostrare, io in primis, solo il bello. Il brutto viene forse percepito come vittimismo da chi lo osserva, e per debolezza da chi lo espone. Allora facciamo una cosa, mostriamo anche il nostro lato più fragile, che alla fine siamo tutti un po’ fragili, ed è dalla sofferezna che si forma la forza e il carattere di una persona.” ha scritto. E ha quindi ammesso che “Oggi, per esempio, per me è una giornata di merd*, ho capito cose che non avrei voluto capire, sono delusa e quindi oggi sto così. Domani andrà meglio, si spera”. Infine ha citato Freud, scrivendo: “Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi.” Parole e indizi che portano insomma a credere che la storia sia finita.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarneri, ex Uomini e Donne/ "Roberta Di Padua? Non mi manca. Sono single"Pamela Barretta: "Un maniaco mi ha seguita in automobile"/ L'ex Uomini e Donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA