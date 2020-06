Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati?/ Dopo il ritorno di fiamma…

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati di nuovo? La coppia di Uomini e Donne, dopo essersi detta addio in modo tumultuoso, sembrava aver ritrovato l’armonia di un tempo. Nelle ultime settimane, molti indizi sui social, infatti, lasciavano pensare ad un clamoroso ritorno di fiamma esattamente come quello che ha travolto Giulia De Lellis e Andrea Damante, sempre più uniti e innamorati. Per Eleonora e Oscar, però, il lieto fine non sarebbe così scontato. Negli ultimi giorni, non ci sarebbero più stati indizi che lasciavano pensare ad un riavvicinamento dei due e, nelle scorse ore, come fa sapere il portare Isa e Chia, un commento della Rocchini sui social avrebbe spento le speranze dei fans di rivederli nuovamente insieme.

ELEONORA ROCCHINI E OSCAR BRANZANI, LEI: “SONO SINGLE”

Nuova crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani o nuova rottura tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ad alimentare i sospetti dei fans è la Rocchini che, sui social, di fronte alle curiosità dei fans, ha scritto: “Non sono fidanzata e se lo fossi comunque non lo direi. Ad oggi, la vita privata sarà solo privata”. Sui social, Eleonora si mostra serena e sorridente, ma al suo fianco, dunque, nn ci sarebbe alcun fidanzato. La Rocchini, dunque, si professa single. Sarà tutto finito con Oscar Branzani è i due si sono riavvicinati solo come amici? I fans attendono di sapere e nel frattempo Eleonora pubblica tra le storie di Instagram il seguente messaggio: “Fate attenzione alle cose che succedono per caso perchè a volte durano una vita intera”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA