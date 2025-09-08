Eleonora Rocchini racconta la relazione col fidanzato Nunzio Moccia, fatta anche di litigi e momenti no: lo sfogo dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne

Eleonora Rocchini e la relazione con Nunzio Moccia: il retroscena

Chi è un grande appassionato di Uomini e donne si ricorderà di Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice dell’edizione 2015/16 scelta dell’allora tronista Oscar Branzani. I due hanno fatto coppia fissa per diversi anni ma la loro relazione si è bruscamente interrotta tra il 2019 e il 2020, in seguito alla quale l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore al fianco del fidanzato Nunzio Moccia.

Non solo fidanzato ma soprattutto futuro marito, dal momento che la proposta di matrimonio è arrivata diversi mesi fa, come da lei raccontato lo scorso febbraio. Nonostante la vita sorrida alla coppia, entrambi non sono esenti da momenti difficili nella relazione; ne ha parlato la stessa Rocchini in un lungo post su Instagram, in cui ha raccontato come le imperfezioni di una relazione possano, a modo loro, migliorarla e fortificarla.

“In un mondo virtuale dove tutto sembra sempre perfetto e intoccabile io oggi vi racconto un po’ di normalità“, ha scritto l’ex corteggiatrice, raccontando di aver vissuto un momento di difficoltà nella vita quotidiana al fianco del suo fidanzato.

Eleonora Rocchini: “Non ci siamo parlati per un giorno intero…“

“Come fine viaggio ci siamo regalati una bella discussione: bel modo di concludere un viaggio epico direte voi, però che dire, a volte capita anche questo“, racconta Eleonora Rocchini. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha poi spiegato cos’è successo con il fidanzato Nunzio Moccia: “Io ho fatto la stro**a e lui mi ha ripagato della stessa moneta, non ci siamo parlati per un giorno intero e abbiamo dormito distanti anche se nel solito letto“.

La ragazza ha raccontato di esserci stata male ma di essere riuscita a superare l’ostacolo, e oggi racconta questo retroscena “per ricordarvi e ricordare anche a me stessa, che alla fine, le relazioni perfette non esistono e ciò che rimane, ciò che realmente diventa solido e duraturo sono proprio quegli amori imperfetti fatti di infinite emozioni a poter essere chiamati rapporti“.

L’ex corteggiatrice spiega infine che la relazione non è fatta solo di momenti positivi ma possono palesarsi anche le difficoltà, e infine lancia un messaggio a tutte le coppie: “Restate: date valore anche ai momenti no. Non fateli diventare distanze ma confini da superare insieme, solo così vincerete“.