Eleonora Rocchini, grave incidente stradale/ Ferita anche sorella di Oscar Branzani

Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte a Napoli e vede coinvolta anche Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lo schianto è avvenuto alle 2 circa del mattino. Il gruppo di amici viaggiava a bordo di una Bmw e stava uscendo dal tunnel del sottopasso Claudio. A guidare il veicolo un 26enne con altri quattro passeggeri, tra cui due ragazze, una delle quali appunto Eleonora Rocchini, e una 35enne. Pare che il guidatore abbia perso il controllo dell’auto a causa dell’alta velocità. Almeno è quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul posto dalla sezione Infortunistica della Polizia municipale. L’auto si è accartocciata su se stessa al punto tale che per estrarre gli amici dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Coinvolti nell’incidente personaggi della tv che hanno partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi o che in qualche modo sono collegati a chi ne ha fato parte.

ELEONORA ROCCHINI E SORELLA DI OSCAR BRANZANI FERITE IN INCIDENTE STRADALE

Nell’incidente stradale è rimasta coinvolta anche Dalida Branzani, sorella del tronista Oscar, con cui Eleonora Rocchi ha avuto una relazione. La sorella del tronista è quella che ha riportato i danni maggiori, infatti è in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Ma anche Nunzio Moccia ha fatto una comparsata in tv, mentre le altre due ragazze ferite sono Maddalena Ferrara e Annalisa D’Errico. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, fatta dagli uomini del comandante Antonio Muriano, la perdita di controllo dell’auto potrebbe essere causata dallo stato di ebbrezza del conducente. Non è escluso che anche i passeggeri fossero nello stesso stato. Infatti gli agenti della Polizia municipale hanno richiesto test alcolemici per tutti i giovani coinvolti. Inoltre, hanno sequestrato la Bmw deferendo il guidatore per lesioni stradali. Nell’auto sarebbero state trovate bottiglie di superalcolici.

