Eleonora Rocchini minaccia querele/ “Voci false su di me, i miei legali già a lavoro”

Eleonora Rocchini è una furia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che per anni è stata la fidanzata di Oscar Branzani, oggi dice basta e minaccia querele. Negli ultimi giorni, d’altronde, la sua vita è stata abbastanza movimentata. L’incidente stradale che, purtroppo, l’ha vista protagonista e la rottura con Oscar Branzani hanno scombussolato la vita dell’influencer che, negli ultimi giorni, deve anche far fronte ad una serie di voci e gossip poco gradevoli sul suo conto. È per questo che la Rocchini ha deciso di intervenire, per metterle a tacere una volta per tutte. Con una storia su Instagram, l’ex di Uomini e Donne ha fatto sapere: “Informo ogni pagina che stia scrivendo eresie e insinuazioni sul mio conto che stiamo procedendo per vie legali in quanto la diffamazione è reato perseguibile.”

Eleonora Rocchini furiosa: “I miei legali prenderanno provvedimenti”

Se la prima parte dell’annuncio di Eleonora Rocchini è dedicato alle pagine social che mettono in giro voci non vere sul suo conto, la seconda parte di questo ha un solo e ben preciso destinatario. “Per la persona che sparge certe voci sul mio conto, oltre al fatto che provo grande pena e tenerezza, informo anch’esso che i miei legali prenderanno provvedimenti”, scrive ancora l’influencer che, tuttavia, non fa nomi a riguardo. Questo solleva un chiaro quesito: a chi si rivolge Eleonora? Difficile dirlo con certezza, anche se qualcuno ha optato proprio per Oscar Branzani, il suo ex fidanzato ultimamente molto criticato per alcuni gesti social ritenuti poco carini nei confronti della sua ex.

