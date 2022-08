Eleonora Rocchini parla dell’ex Oscar Branzani e la nuova fidanzata/ “Ecco cosa ne penso”

Eleonora Rocchini sulla rottura con Oscar Branzini: “È stato un periodo pesante”

Eleonora Rocchini e Oscar Branzini si sono conosciuti a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. I due, dopo quattro anni di amore intenso, si sono lasciati. L’ex corteggiatrice ha svelato su Instagram cosa ha provato dopo la rottura: “E’ stato un periodo pesante per me. Dietro ai miei sorrisi c’era una difficoltà infinita! Grazie al mio terapeuta sono riuscita a uscire da quella situazione per me distruttiva. Chiedere aiuto a persone competenti deve farvi sentire forti, non deboli. Chiedere aiuto è amore per se stessi”.

Il volto del dating show ha poi svelato come ha affrontato la nuova relazione dell’ex, uscito allo scoperto con la sua fidanzata Alexia: “Tutti meritano di trovare la felicità. Auguro a tutti di poter trovare ciò che io dopo anni ho trovato e tenerselo stretto! Viva l’amore!”.

Eleonora Rocchini e il suo amore con Nunzio: “Non poteva capitarmi cosa migliore”

Dopo la rottura con Oscar Branzini, Eleonora Rocchini sta vivendo felicemente la sua storia con Nunzio. La loro coppia è sempre più solida e insieme vivono la quotidianità che li avvicina sempre di più.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, risponde alle follower che le chiedono se incontrare Nunzio sia stato un segno del destino: “Destino o no, onestamente non poteva capitarmi cosa migliore! Con questo tengo a specificare che nessuna relazione è perfetta, ci sono momenti in cui vi uccidereste a vicenda e vi assicuro che io e lui a volta non ci si sopporta proprio eh. Ma siamo talmente complici che neanche i giorni “No” riescono a farci perdere quello scintillio che proviamo l’uno per l’altra. E’ una cosa rara, che va custodita con cura“. Dunque, Eleonora Rocchini sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità con il suo nuovo amore.

