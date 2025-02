Eleonora Rocchini si sposa! Ebbene sì, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto sì alla proposta del suo compagno Nunzio Moccia. Ormai era da un po’ che non si sentiva parlare di lei, che nel 2024 è stata al centro delle polemiche per via di una richiesta economica ai suoi fan per far operare il suo cane. Il tutto dopo aver speso soldi per fare una lunga vacanza in Thailandia tra lusso e comodità.

Scelta Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Gianluca Costantino e Gianmarco Meo...

Oggi, invece, Eleonora Rocchini torna a far parlare di sè per un motivo ben diverso: si sposerà con Nunzio Moccia. L’influencer ha raccontato sui social come è successo, spiegando che la proposta è avvenuta ben tre mesi fa. Successivamente, lei e il futuro marito hanno deciso di tenere tutto segreto per godersi questo momento speciale nella totale privacy. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di averlo raccontato prima agli amici e alle rispettive famiglie senza la solita pressione di cui è circondata: “Ho sentito e sento tutto l’amore di quel momento ogni giorno“.

Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena/ "Mio figlio Gionata è sempre stato un mio fan"

Eleonora Rocchini dice sì! Ecco come si sono conosciuti lei e il futuro marito Nunzio Moccia: tutto è partito da Oscar Branzani

Eleonora Rocchini è prossima al fatidico sì! Dopo l’annuncio anche il fidanzato Nunzio Moccia ha commentato con parole dolcissime. Ecco cosa ha scritto: “Per me sei sempre stata l’unica.Tu mi dai speranza. Ti voglio sposare dal primo giorno in cui ti ho vista, sono innamorato di tutti i tuoi difetti ancor prima dei mille pregi che hai, da sempre“. I due si erano messi insieme dopo la fine della relazione con Oscar Branzani, dato che Nunzio Moccia era il fidanzato della sorella del calciatore ed ex tronista. Una volta conosciutisi, i due hanno trovato conforto l’uno nell’altra e da quel momento hanno capito che poteva nascere qualcosa di più importante. Dopo un inizio quasi “segreto” hanno deciso di sposarsi al compimento dei sei anni di relazione.